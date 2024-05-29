澳門船飛優惠2人同行網上優惠｜Alipay HK掃碼搭巴士教學｜近日往來香港及澳門的噴射飛航推出優惠，以慶祝香港回歸，同場再睇睇Alipay HK掃碼搭巴士教學，過大海坐船坐車更方便又有著數。



噴射飛航二人即日來回$270起

為了慶祝香港回歸27週年，噴射飛航推出$270港澳即日來回船票優惠。由即日起至2024年7月5日 ，只需二人或以上同行，就可以在噴射飛航官網以優惠價購入一位即日來回船票，名額有限，先到先得。而夜航船票需每張另加$27。

購票條件&連結

今次優惠只優惠適用於香港(上環 / 九龍)來回澳門(外港/氹仔)航線即日來回的普通位船票，航班出發日期為2024年5月24日至7月5日。優惠需訂購二人或以上同行之船票方可享用，所有船票出發時間必須相同。船票只限登記乘客使用，並會列印身份證上姓名，入閘時須出示身份證明文件以供核對。即按噴射飛航購票連結

即睇購票教學⬇

Alipay HK 掃碼搭巴士超方便

不少人都會從市區、港澳碼頭及關閘等地方出發，前往不同景點。而這些景點都可以乘搭公共巴士到達，如今AlipayHK用戶可以在手機上使用乘車碼，只需掃碼即可乘搭巴士。

AlipayHK行政總裁李詠詩早前表示本港每日均有數以萬計的旅客入境澳門,當中短遊澳門,甚至是一日遊的旅客佔據相當比例。正如使用 AlipayHK 在本港乘搭地鐵、巴士、渡輪,甚至以手續費全免的支付寶收款碼乘搭的士一樣，AlipayHK 用戶將可用同樣便捷的方式在澳門掃碼乘搭公共巴士，相信將帶來更時尚和新穎的遊澳體驗，現在在澳門都能使用AlipayHK搭車。