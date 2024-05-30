iPhone防水/耐用度Apple內部測試實況曝光｜iPhone 不只功能出色，耐用度也受到很多果迷推崇。那 Apple 對產品質量的嚴格程度到什麼地步呢？Youtube@MKBHD 近日參觀了 Apple 總部的專業實驗室，展示了專門針對新 iPhone 進行防水﹑防塵﹑耐用度測試的過程。



新款 iPhone 都達到 IPX68 防水防塵功能，MKBHD 指出這都是在 Apple 的實驗室進行測試得出的結果，其中一個設施，安裝有 13 組強力水注系統，可以從 360 度向 iPhone 機身打上強勁水柱，測試 iPhone 面對水柱噴射的效果。

另外也有其他的測試防水性能的裝置，包括模擬滴水情況﹑對 iPhone 正面使用如消防喉的高壓水柱噴射，以及把 iPhone 放在深水中浸泡，再繼續播放影片。經過以上的測試後，發現 iPhone 仍可以繼續正常運作。

在耐摔性測試環節，Apple 做用機器手臂，把 iPhone 從不同的角落拋向地板，甚至利用系統調整掉落過程的慣性，確保能盡量模擬使用過程會出現的跌落情況。這一切都是為了確保 iPhone 機身材質、結構設計足以承受各種掉落衝擊。

耐震測試環節看似簡單，卻是手機元件中最脆弱的部分。實驗室內的一組複雜機械裝置，能模擬各種日常情境下手機所承受的震盪，例如在運動時或是承受強烈撞擊時。過去 Apple 曾警告不要把 iPhone 放在電單車上，以免鏡頭OIS防手震模組被震壞。

經過這一系列酷刑般的測試，才能設計出有足夠耐用度、防水防塵的iPhone，確保無論用家身處何種環境，使用體驗都能得到最大保障。苛刻如斯，正是 iPhone 得以成為其中一款耐用度被青睞的手機。

資料來源：imore