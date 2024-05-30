iPhone防水/耐用度有幾勁？網紅公開Apple測試實驗：13支水柱狂射

撰文：陳錦洪
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iPhone防水/耐用度Apple內部測試實況曝光｜iPhone 不只功能出色，耐用度也受到很多果迷推崇。那 Apple 對產品質量的嚴格程度到什麼地步呢？Youtube@MKBHD 近日參觀了 Apple 總部的專業實驗室，展示了專門針對新 iPhone 進行防水﹑防塵﹑耐用度測試的過程。

新款 iPhone 都達到 IPX68 防水防塵功能，MKBHD 指出這都是在 Apple 的實驗室進行測試得出的結果，其中一個設施，安裝有 13 組強力水注系統，可以從 360 度向 iPhone 機身打上強勁水柱，測試 iPhone 面對水柱噴射的效果。

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另外也有其他的測試防水性能的裝置，包括模擬滴水情況﹑對 iPhone 正面使用如消防喉的高壓水柱噴射，以及把 iPhone 放在深水中浸泡，再繼續播放影片。經過以上的測試後，發現 iPhone 仍可以繼續正常運作。

在耐摔性測試環節，Apple 做用機器手臂，把 iPhone 從不同的角落拋向地板，甚至利用系統調整掉落過程的慣性，確保能盡量模擬使用過程會出現的跌落情況。這一切都是為了確保 iPhone 機身材質、結構設計足以承受各種掉落衝擊。

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耐震測試環節看似簡單，卻是手機元件中最脆弱的部分。實驗室內的一組複雜機械裝置，能模擬各種日常情境下手機所承受的震盪，例如在運動時或是承受強烈撞擊時。過去 Apple 曾警告不要把 iPhone 放在電單車上，以免鏡頭OIS防手震模組被震壞。

經過這一系列酷刑般的測試，才能設計出有足夠耐用度、防水防塵的iPhone，確保無論用家身處何種環境，使用體驗都能得到最大保障。苛刻如斯，正是 iPhone 得以成為其中一款耐用度被青睞的手機。

資料來源：imore

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