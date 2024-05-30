賽馬娘劇場版戲院汗味臭薰天｜網民：係咪4DX影院模擬馬房臭味？｜賽馬娘劇場版在日本上映，一眾粉絲湧到戲院觀賞，不過有網民大吐苦水，指賽馬娘的粉絲臭汗彌漫整個戲院，更嘲猶如4DX馬房一樣，臭味薰天！



賽馬娘劇場版動畫《賽馬娘Pretty Derby 新時代之門》近日於日本上映，首三日票房突破三億日圓，可見賽馬娘的熱度及粉絲的熱愛。不過也許是太「熱」的關係，有觀映後的網民在網上大吐苦水，表示戲充滿觀眾的汗臭味，更戲稱是「4DX馬房體驗」，提供沉浸式體驗，更有網民指出其味道如在卡店一樣，由觀看劇場版，變成看「激臭版」。

賽馬娘首部劇場版動畫《賽馬娘：新時代之門》

網民於X集體抱怨：根本是4DX馬房體驗

X上大量網民抱怨

本來《賽馬娘》電影好評如潮，但網上風頭竟被自家粉絲的體味搶走，有不少網民在社交平台X上抱怨：「坐我左邊的人有正露丸的臭味，右邊的有酸臭味，根本是地獄！」、「一聞就知是來看賽馬娘」、「拜託去洗澡！」更有人稱「上映賽馬娘的戲院臭得像卡店一樣。」更讓人聯想起早前有卡牌玩家，在對戰時遇上身體傳出惡臭，臭到惹烏蠅來來飛去的自帶「蒼蠅buff」對手，最後因不敵臭味而投降。

早前有卡牌玩家在對戰時遇上自帶「蒼蠅buff」的對手，最後因不敵臭味而投降。(X@:hira_ping)

有人亦在留言分享在卡Game大會的奇「聞」，有店員好言相勸，請顧客好好洗澡，卻遭反駁「3天前已經洗了。」另外亦有人分享洗澡指南，指洗澡不能臨急抱佛腳當日才洗一次，要持之以恆才有效果，看來洗澡也許都要「考牌」。

有人亦在留言分享在卡Game大會的奇聞 (X:@bluebird1025)

而亦有人著手研究不同作品的客群，指《排球少年》戲院外排隊的女粉絲都十分整潔，對比賽馬娘的「4DX馬房」簡直有著天壤之別。亦有人指《五等分的新娘》粉絲亦有相同的臭味，而得出結論：只要是美少女動畫就會有「臭味相投」的粉絲。

亦有網民指《排球少年》戲院外排隊的女粉絲都十分整潔，對比賽馬娘的「4DX馬房」簡直有著天壤之別 (X:@ununi_moe)

有不少網民都指《五等分花嫁》的粉絲亦有相同的臭味，總結出只要是美少女動畫就會有「臭味相投」的粉絲。 (X:@haruharuAniaka)

新海誠都有入場

雖然賽馬娘劇場版的「臭」事傳千里，但卻無阻一眾觀眾入場觀賞，可見其電影吸引程度。連《你的名字》導演新海誠都有入場支持並在X上表示其色彩設計及場景都十分精彩，好睇到「痺」！可見賽馬娘的吸引力有多強大！