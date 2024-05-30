「假冒客服」騙案猖獗！SmarTone推「核實來電碼」加強用家保障

近期香港警方指出，「假冒客服」騙案有上升趨勢，今年首4個月已錄得468宗相關案件，總損失金額高達1.9億港元。騙徒慣常冒充知名品牌如淘寶的客服人員，以各種理由誘使受害人提供銀行資料，轉帳至騙徒戶口。不少長者亦難辨真偽，被連續騙走大筆金錢。最近有電訊商推出「核實來電碼」服務，以保障用家。



近期香港警方指出「假冒客服」騙案有上升趨勢，首半年就已經錄得468宗相關案件。

近日不少「假冒客服」騙案發生，有電訊商為保障用家，SmarTone率先推出創新的「核實來電碼」功能。用家如接獲自稱「SmarTone職員」的可疑來電，可即時要求對方發送「核實來電碼」，透過官方App或短訊接收一組一次性的4位數驗證碼，核實對方身份。此舉能有效識破冒充SmarTone的騙徒，免受電話詐騙之苦。

使用SmarTone「核實來電碼」的步驟非常簡單：

1. 當用家接到懷疑是詐騙的來電時，立即要求來電者提供「核實來電碼」。



2. SmarTone會透過CARE App或「#SmarTone」官方短訊發送一組4位數的一次性驗證碼。



3. 用家只需向來電者覆述收到的驗證碼，便可即時辨別對方是否真正的SmarTone職員。



Smartone推出「核實來電碼」服務外，還有不少保安服務保護用家的網絡安全。

SmarTone 同時亦不斷提供最新的網絡安全資訊，提醒用家時刻警惕可疑訊息、連結等，避免不慎中招。面對層出不窮的電信詐騙手法，通訊服務商與同家攜手合作尤為重要。相信接下來不同的電訊商都會推出類似的功能，保障各位用家免受假冒客服騙案之苦。