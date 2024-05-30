Wi-Fi 成日斷線速度又慢？Wi-Fi使用4大禁忌｜在如今無線網路無所不在的時代，Wi-Fi 已經成為無法或缺的生活必需品，連電熱水煲都要連 Wi-Fi。然而，Wi-Fi 網路很容易受到各種因素的干擾，導致網速變慢，甚至斷線，嚴重影響使用體驗。日本專家本多宏行分享使用 Wi-Fi 的 4 大禁忌：



1）同時用多個 Router

很多人為了增加 Wi-Fi 覆蓋範圍，會在家中同時使用多部 Router 並連接到同一網絡。這看似是一種解決死角區域的好辦法，但事實上不同品牌和型號的 Router 之間可能會產生訊號干擾，反而影響整體網路的穩定性和速度。解決方法可以改用 Mesh Wi-Fi。

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2）沒有清潔 Router

Router 長期使用會累積大量灰塵，堵塞其散熱孔，導致 Router 無法正常散熱而過熱。過熱不僅會降低 Router 的使用壽命，也可能影響 Wi-Fi 的傳輸效果。因此,定期清理路由器散熱孔是一個良好的習慣。

3）把 Router 放在角落

由於空間問題，很多人會把 Router 緊貼牆壁擺放，可是這是一個常見的錯誤做法。這樣不僅無法讓 Router 獲得良好的散熱環境，還會影響訊號的覆蓋範圍，造成無線網絡的死角區域。

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4）使用過時的 Router

網路加密技術更新迭代很快，如果 Router 無法支援最新的加密協定，不僅存在安全隱患，網路穩定性和速度也必然會受到影響。此外，較新的 AC Router 在連線裝置較多的情況下，也會比老舊的款式有更出色的表現。

那麼，要如何有效避免上述這些問題，獲得一個高速穩定的無線網路體驗呢？以下便是一些實用的改善方法：

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首先，Router 的擺放位置是非常關鍵的一點。應該將其放置在家中的中央區域，遠離可能產生電磁干擾的家電，並儘量減少牆壁、天花板等物理阻隔。這樣可以讓 Router 的訊號獲得最佳的全向覆蓋效果。

另外，可以盡量避免其他 2.4GHz 和 5GHz 無線電子產品對 Wi-Fi 網路的干擾。例如無線電話、家用監控攝影機等設備，就有可能與部分 Router 的作業頻段發生衝突。新款的 Router 大多已支援在不同頻段間自動切換，只需將 Router 設定為自動模式即可避免這類問題。