中電交電費送$400 ｜到了每日開冷氣的日子，想幫補電費一般想到的是如何節流，減少耗電。虛擬銀行Mox 最新推出新優惠，只要使用其平台交中電電費，即可回贈 $100，而且可以拿 4 次，即幫你「開源」$400！



交電費賺 $400

虛擬銀行Mox 最新推出交中電電費優惠，由即日起至 12 月 31 日，只要每期單筆電費金額交夠 $500，即可得 $100 回贈，而且一個 Mox 戶口最多可以拎 4 次優惠，即最多可回贈高達 $400。同時，這 $100 的現金獎賞更是每月直接存入戶口，可以即拎即用。

Mox 交中電賬單方法：

1）登入Mox主頁按「起動」>「繳費」>「支付新賬單」



2）搜尋商戶名稱輸入「CLP」或「中華電力」



3）輸入你的賬單號碼 > 輸入金額並繳費，完成交電費步驟



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中電交電費優惠限制

記得，每次交電費的金額必須是 $500 以上，每個月只可以使用一次回贈優惠，一個 Mox 戶口最多拎 4 次。繳交的電費單不一定要使用 Mox 戶口同名登記。Mox交中電電費優惠的獎賞名額為12,000份，並於推廣期內每月平均分配，名額有限，想拎走現金回贈就要把握機會。

資料來源：Mox