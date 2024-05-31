【尿袋／充電寶／行動電源／外置電／自燃／爆炸】小紅書上有位內地女學生，自修溫書期間、背後突然傳出巨響！回頭一看驚見整個書包已在燃燒、火勢之猛連木製桌椅也被燒焦，後來發現是書包內的「尿袋」（充電寶）自燃爆炸，場面非常恐怖。



溫習中忽聞巨響、回頭一看背後已起火🔥🔥🔥

事主於5月29日在「小紅書」上分享事件，她表示當時正埋頭溫習，書本、手機及各種個人物品本來放置在檯面上，俗稱「尿袋」的行動電源一直放在書包中，突然她聽見身後有「砰」一聲的巨響！回頭一看驚見書包正在著火，她表示「火勢沒有很大，但我的書包燒得一乾二淨，重要的證件也沒了。」

示意圖，非事件中的問題充電池

財物全毀好在人冇事🔥🔥🔥

事主馬上向老師求救，最後成功撲滅火團，從相片可見，書包以及椅子上的木材也被火勢所毀、包包的殘骸燒至焦黑並掉在地上，狀甚恐怖！女同學的書包、銀包及證件全數燒成灰燼，可幸並無人因事件受傷。

不過要留意，因電力引發的火災，不可以用水救熄，詳情可參考下文：手機尿袋車廂內冒煙險爆、有乘客用水滅火？廣州地鐵：乘車時勿用

事主事後回想，這個充電寶買後3年都沒有發生問題，所以對意外感到不解，她已決定向廠商索取賠償。雖然記者不能妄斷事件起因，但就留意到圖中，可見到一個疑似USB火牛，一條連住書包、一邊就應該連住插蘇頭，懷疑事主當時正以USB電源為書包中的尿袋充電。由於充電過程會產生高熱，充電中的行動電源及手機不應該被任何物埋覆蓋，以免影響散熱。

Apple警告：瞓緊覺充電好危險🔥🔥🔥

如果事件發生在家中，甚至在床上邊玩手機邊充電時爆炸，後果可能更不堪設想！蘋果公司官網早前就曾發文警告，絕對不要在入睡時同步駁火牛為手機充電，分分鐘搞出火災：Apple警告手機不要插著充電火牛入睡：對電話與用家同樣構成危險

設計圖片

消委會流動電池選購／使用7大貼士

現時香港並無針對行動電源作出統一檢測標準，但買家可留意產品是否取得以下世界各地的權威認證如歐盟RoHS認證、歐盟CE認證、美國FCC認證等等。

消委會曾經發文提醒香港手機用戶不時會忽略的安全事項，並測試了市面上多達 30 款的流動充電器，報告中更引述香港城市大學能源及環境學院助理教授虞博士對電池選購的意見及使用貼士，值得參考👇