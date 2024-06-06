Spotify 最近又再宣布加價，由 7 月起個人 Premium﹑雙人 DUO﹑家庭計劃月費都將調整價錢。對比上一次調整價格的時間不足一年，雖然加價目前只是在美國市場進行，但亦不排除香港地區也會緊隨其後加價。想襯這次價格調整重新考慮不同的串流平台的話，可以參考以下比較：



Spotify 宣佈由 7 月開始，個人 Premium 月費由 10.99 美元加價到 11.99 美元；雙人 DUO 月費由 14.99 美元加價到 16.99 美元；6人家庭月費由 16.99 美元加價至 19.99 美元。當中只有學生優惠計劃的月費不變，維持在 5.99 美元。

Spotify 今次加價後，在美國地區的價格已經比 Apple Music 高，而現在用家追求的無損音樂，經比較後發現，只有 Apple Music、JOOX、MOOV 和 TIDAL 的基本計劃支援無損音樂，而 Apple Music 的位元率最高可達2304 kbps。想找 CP 值最高的串流音樂平台，可以參考以下資料。

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消委會曾經提醒，部分平台登記免費試用時，可能會要求先輸入付款方式（如信用卡資料），當試用期完結後就會自動續約。如不想付款，記得在指定日子前提出取消訂閱，注意直接刪除 App 不等於終止服務。