日本女子舞蹈團Avantgardey新年來港，在星光大道跳完《打雀英雄傳》後，昨日（5日）派出6位成員到又一城勁跳《今期流行》拜神舞，紀念首間Pop Up Store開幕，現場有「十三么」燈箱及3米高的充氣公仔，即睇限定店仲有咩好買。



今期流行拜神舞｜紀念Pop Up Store 開張

Avantgardey 起沿自大阪登美丘高等學校舞蹈團，由該校前排舞師成立，部份成員也是該校畢業生。她們身穿昭和風制服、以及小丸子冬菇頭為形象，加上整齊舞姿、誇張且帶點邪氣的表情而聞名。

繼年初一參加香港新春花車巡遊，並以IG Reels短片演出了許冠傑《打雀英雄傳》、古天樂《今期流行》等廣東歌後，又為7月香港演出造勢，6月5日起會在又一城開設Pop-Up Store，6月5日六位成員來港，在現場即跳古天樂「今期流行、流行追命林琴」拜神舞，還有為許冠傑金曲《打雀英雄傳》原創的甩牌舞。

Avantgardey在現場即跳古天樂「今期流行、流行追命林琴」拜神舞（鍾世傑 攝）

Avantgardey在現場即跳古天樂「今期流行、流行追命林琴」拜神舞（鍾世傑 攝）

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十三么主題店勁多打卡位

Avantgardey 香港期間限定店在6月5日至23日於九龍塘又一城 LG2舉行，食住《打雀英雄傳》甩牌舞，店面以麻雀「十三么」為主題，麻雀牌上面的筒子變了成員的冬菇頭icon。更有：十三么麻將圖案燈箱、三米高 Avantgardey 木芥子吹氣娃娃、Avantgardey 達摩毛公仔、無限鏡燈箱、成員學生證打卡牆等影相好位置。今次陪01 HashTECH去玩的模特兒是日系偶像／YouTube歌手澄日すみひ（ Sumihi ＠sumihi_.v )，YouTube除了翻唱日本J-Pop及動畫歌，也有原創歌曲及舞蹈影片。

Avantgardey x 又一城期間限定Pop Up Store

日期：2024年6月5日至23日

地點：九龍塘又一城LG2層

時間：上午11時至晚上9時

影相打卡位｜十三么麻將圖案燈箱本身自己會發光，影相時需要一定技巧，最好用LED燈或閃燈為樣子補光。



因為十三么麻將圖案燈箱本身自己會發光，影相時需要一定巧 (鍾世傑 攝)

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影相打卡位｜三米高木芥子吹氣娃娃最適合學 Avantgardey 跳拜神舞影Reels



三米高木芥子吹氣娃娃最適合學 Avantgardey 跳拜神舞影Reels (鍾世傑 攝)

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影相打卡位｜Avantgardey 達摩毛公仔、無限鏡燈箱



影相打卡位｜Avantgardey 達摩毛公仔、無限鏡燈箱

影相打卡位｜場地後方有幅巨型成員學生證打卡牆，是全展唯一影到成員樣子的卡打位。澄日最喜歡的成員Kohana，學生證在比較高的位置，自拍時的角度就要低抄，有點難度呢。



場地後方有幅巨型成員學生證打卡牆，是全展唯一影到成員樣子的卡打位。