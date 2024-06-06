Amazon買超平PGU高達模型、網民墮假貨騙局｜高達模型「PERFECT GRADE UNLEASHED 1/60 RX-78-2 Gundam」於2022年發售，號稱集合BANDAI四十年模型開發技術，香港曾經炒到2500一盒，等了一年半以回落至2000左右。



抵！Amazon 4折買PGU高達模型

年初有網民在Amazon發現有網店做大減價，4折價僅售130美元，明明遠低於市場定價，正常人都知事有蹊蹺，很快就在美國的高達討論區引起話題。正所謂「人類總是重覆同一錯誤」，就有如Keroro軍曹看見地上有蕉皮就抵抗不住必須要採上去，呢批平價PGU最終售出超過600幾隻……

發貨地區為中國山西

有人不信邪，又有人自以為「突破盲腸」發現發貨地區為中國山西，就估計應該是中國翻版模型「名牌」大班的翻版貨 (由於零件很多，翻版索價也差不多$500港元）：「最多咪畀隻大班老翻我！Amazon又有以退錢，訂咗先！」亦有人覺得使1千銀試試買了甚麼，開箱拍個reels都有賺，於是就照買可也。

有人發現發貨地區為中國山西，估計應該是中國翻版模型「名牌」大班的翻版貨

回帶睇正版PGU高達模型有幾勁

PG UNLEASHED RX-78-2 Gundam登場 5點拆解PG2.0憑什麼貴舊版1倍

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打開是一件爛盒垃圾只值10蚊

正所謂道高一尺魔高一丈，你以為只是給你一隻大班翻版PGU嗎？少年你太年輕了，近日有很多美國玩家陸續收貨，一到貨看到連連輸紙皮箱也沒有，而且包袱非常之細件，其實未開封已經知道出事。一打開更不得了！當中竟然是一隻大陸星動廠生產的老翻 1/144 Gundam Origin 版RX-78-2高達，而且因為包裝求其，已經嚴重盒損，估計連20蚊港紙也不值。呢鋪買家喊到笑，網民就一齊食花生。好在美國亞馬遜接受苦主直接退款，這盒棄物直接掉垃圾桶就好。