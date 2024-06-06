Google Pixel 9系列手機配置曝光　Tensor G4晶片會帶來新驚喜？

Google Pixel 9系列手機的最新訊息近日曝光，其中引人注目的是Tensor G4晶片組的規格以及在安兔兔基準測試中的高分表現。



根據報道，Tensor G4晶片組採用了1+3+4的核心架構，包括一個主頻高達3.1GHz的Cortex-X4性能核心、三個主頻為2.6GHz的Cortex-A720均衡核心和四個主頻為1.95GHz的Cortex-A520能效核心。相較於前代Tensor G3的八核設計，在性能上限上有了顯著提升。

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Tensor G4晶片組運行於ARMv9-A架構上，這意味着它擁有更先進的指令集和更高的能效比。據報道，Cortex-X4核心相較於前代Cortex-X3，性能提升了15%，能效提升了40%。而Cortex-A720和Cortex-A520也分別實現了不同程度的性能提升。

在安兔兔基準測試中，Pixel 9 Pro XL表現出色，得分高達117萬分，相較於Pixel 8基礎款機型的90萬分有了明顯的性能提升。同時，Pixel 9和Pixel 9 Pro的得分也分別達到了107萬分和114萬分，展示了Tensor G4晶片組的強大實力。

此外，在設計上，Pixel 9系列手機進行了創新。標準版的Pixel 9採用了與Pixel 9 Pro相似的設計風格，直角邊框設計更加硬朗，但邊框過渡更為圓滑，預計會帶來更加舒適的握持體驗。值得一提的是，Pixel 9還首次配備了三個攝像頭，進一步提升了拍照能力。

總之，Google Pixel 9系列手機搭載了先進的Tensor G4晶片組和出色的性能表現，在設計上也有所創新。我們期待着這些新功能將如何影響着用戶體驗，並且對新款 Pixel 手機抱有期待。

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