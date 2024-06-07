HTC U24 Pro將在限定市場發佈 曾經的手機巨頭能重奪王者寶座？
撰文：中關村在線
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根據最新消息，HTC將於6月12日正式發布其最新款中端機型——HTC U24 Pro。此款新機的屏幕分辨率為1080×2436，並搭載了高性能的高通驍龍7 Gen3處理器。此外，HTC U24 Pro還配備了12GB內存和藍牙5.3技術。
值得一提的是，這款新品僅在特定市場上銷售，並不會面向全球市場供應。回顧過去，HTC曾一度被稱為「Android手機王者」、「手機巨頭」，它從代工廠起家，在2008年推出了全球第一款Android手機T-Mobile G1，這也成為後來HTC大名鼎鼎G系列的始祖。
從2008年至2012年，HTC共發布了超過50部手機。其中，HTC G7在一炮而紅，在短短四個月內就售出了1000萬部，使其成為了當時Android手機陣營中的佼佼者。甚至一度超越諾基亞成為市場領導者。
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然而，在蘋果、三星、華為、小米、OPPO、vivo等品牌的強勢崛起下，HTC逐漸被邊緣化，並失去了市場份額。雖然HTC U24 Pro的發布讓人們對其未來發展抱有一定的期待，但目前來看，HTC仍需努力才能重新奪回市場地位。
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