排少/我英/咒術/東復｜LASHINBANG動漫精品店尖東站開店設2手收購｜專門賣中古動漫精品的日本 LASHINBANGらしんばん 動漫精品店（5月29日開張），在東鐵尖東站內開設新分店，每月由日本返貨，發售狀況良好的二手《原神》、《排球少年!!》、《我的英雄學院》、《東京復仇者》更其他熱門動畫精品／掛件／襟章／一番抽／景品公仔，不單香港罕見且數量極多，適合fans去尋寶。



香港賣高達模型、超合金figure的玩具店多過米鋪，但新一代動漫迷喜歡的《排球少年!!》、《我的英雄學院》、《東京復仇者》掛件、襟章等等應援物、痛袋飾物就比較少地方賣。日本動畫精品店 LASHINBANGらしんばん（即：羅盤） 數年前在荔枝角D2開始在香港開店，後來搬到旺角Moko及TOP，最近在港鐵尖東站開店，實屬香港少見的新嘗試，新店近尖東站往K11 musea 的J出口，地點好就腳。

記者帶了近期沉迷《排少》的coser幽幽去率先購物（鍾世傑 攝）

記者帶了近期沉迷《排少》的coser幽幽（IG連結）去率先購物，店仔細細幽幽行了差不多1小時，鋪頭跟一般港鐵時裝店大細差不多，不過深度很足，分成左右兩條走廂，共有4排貨架。店長表示他們大約每半／1個月就從日本返貨一次，會按照當時人氣、店內銷量定時整理陳列，比如今次去試玩，近排最紅的《排球少年!!》、《東京復仇者》、《Bluelock》，最新季播出中的《鬼滅之刃》都設有專區，另外如《我的英雄學院》、《五等分的新娘》、《少年JUMP》系列等長青人氣作品數量也不少。

幽幽近期最喜歡《排球少年!!》日向翔陽。（鍾世傑 攝）

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幽幽大讚店員有心機，《五等分的新娘》真的細心將五姐妹整齊排列。店長表示他們公司主員都是動漫迷，如果還有特別想找的東西，可以在官方facebook／IG向他們反映，說不定會考慮進貨。

《五等分的新娘》精品細心將五姐妹整齊排列。（鍾世傑 攝）

店內也有PVC人偶、Nendoroid玩具、景品figure、毛公仔專區，定價有平有貴，最重要是款式跟旺角區的店子略有不同，有時會撞到香港市面已經賣斷的款式。

竟然連《小魔女DoReMi》的folder都有（鍾世傑 攝）

Vtuber類／女性向手遊系列

也有Hololive 彩虹社 Vtuber類、V家初音類，《Love Live!》偶像類，以及女性向手遊如《歌之☆王子》、《IDOLiSH7》的精品。

常闇トワ的限定膠板display（鍾世傑 攝）

HOLO、彩虹社等VTuber系列（鍾世傑 攝）

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東鐵站做二手買取超就腳

買取是日文，即中文的收購。LASHINBANG 尖東店更設有店內二手收購服務（之前需要去他們觀塘office），無論抽太多重複品、轉推、棄推都可以將不要的精品賣給它們。幽幽說她抽獎沒有手神她「非洲人」，平時沒時間網拍，抽多了同款且不想要的東西以後會考慮用LASHINBANG的二手收購。

二手精品收購步驟：

1）先與LASHINBANG 官方WhatsApp戶口聯絡影相報價，2、3小時後就會有基本報價回覆。

2）價合即可帶同貨品去尖東店交收，如果店員查看過貨品沒有異樣就可即場收錢。

WhatsApp報價後帶貨品去交收，店員查看過貨品沒異樣就可即場收錢。（鍾世傑 攝）

幽幽回收現金後即時再買過，她揀選了《排球少年!!》日向翔陽襟章，還有Hunter景品、海賊王（她自稱是艾斯老婆）、《咒術》五條（乙骨）、《我英》渡我被身子的精品。

幽幽揀選了《排球少年!!》日向翔陽襟章，還有Hunter景品、海賊王（她自稱是艾斯老婆）、《咒術》五條（乙骨）、《我英》渡我被身子的精品。（鍾世傑 攝）

Lashinbang香港尖東新店（5月29日開張）

地點：尖沙咀港鐵尖東站EST11 (近J/K出口)

其他資料請自行向官方facebook查詢



Lashinbang 設有會員卡，單筆消費滿 $100 可獲得 1 張會員卡，每消費 $100 即蓋 1 個印章 如此類推，儲滿 20 個印可當作 $100 現金券使用。尖東店開業首 3 天 享3倍印花優惠，其他T.O.P店 及 MOKO店 亦有2倍印花送。