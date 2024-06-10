Apple 6 月 11 日凌晨一點舉行WWDC 2024，今晚將會發布備受關注的軟體更新，包括 iOS 18、iPadOS 18、macOS 15、tvOS 18、watchOS 11、visionOS 2 等，但預計不會有新的硬件發布。雖說沒有硬件，但果迷仍相當期待 iOS 18 將會加入那些 AI 功能，以下一次過幫大家整合 WWDC 2024 的預測傳聞。



蘋果砍掉重練SIRI？6.11凌晨直播睇WWDC 2024見證iOS18新AI功能

iOS 18：AI功能全面進場

根據彭博社的報導，iOS 18 和 iPadOS 18 將帶來大量 AI 驅動的新功能，被稱為「Apple Intelligence」。這些 AI 功能將在測試階段以 Beta 形式推出，用家可以選擇是否使用，部分功能會在 iPhone 上處理，部分則在雲端處理，Apple強調了其雲端伺服器的安全性和隱私保護。

Siri 亦將迎來重大升級，使用大型語言模型（LLM）進行訓練，使其變得更加智能和自然。Siri 將能夠執行更多操作，例如控制 App 內的特定功能，打開文件、移動文件、刪除電子郵件、編輯照片和總結訊息等。然而，這些功能在 iOS 18 的首個版本中可能無法全部實現，預計會在未來的更新中逐步推出。

聯手 OpenAI

Spotlight 搜尋功能也將升級，提供更智能的結果和改進的排序方式。Apple 還與 OpenAI 達成合作協議，將 ChatGPT 技術集成到 iOS 18 中，這一功能亦將是可以自行選擇，用家可以根據需求決定是否啟用。這一舉措旨在滿足用家對 AI 技術的期望，同時提升整體使用體驗。

iOS 18 AI功能預測：



【Safari】將獲得「智能搜索」選項，利用 AI 識別網頁上的關鍵主題和短語，並提供摘要。Apple 還將重新設計快速存取選單，添加目前在分享表中的一些功能，並可能添加「網頁橡皮擦」工具，允許用家隱藏不需要的網頁部分，甚至是廣告。



【郵件】將能夠通過「智能回复」功能，為收到的電子郵件提供回复建議，並將改善搜索功能，同時提供長電子郵件即時摘要功能﹑自動將郵件按類別分類，類似於Gmail。



【Apple Maps】或會增加對自定義路線的支持，允許用家輸入自選路線，而不僅限於 Apple 提供的選項。Apple 還可能添加對地形圖的支持，這是上年 watchOS 10 中引入的功能。



【照片】將加入一個基於 AI 的功能，用於從相片中刪除不需要的物體。



【Apple Music】可由 AI 自動生成的播放列表，用家或可向 AI 分享當日的心情﹑聽歌的環境等，生成播放列表。



【備忘錄】將支持在 App 中直接錄製語音備忘錄，並由 AI 提供文字記錄。AI 更可提供備忘錄和語音錄音的關鍵要點。



【日曆】預計將獲得提醒事項整合，允許直接在日曆中查看提醒事項。



【iWork】Apple 的 iWork App 將加入 AI 功能，Keynote 將有自動生成幻燈片的選項，Pages 將獲得生成文本的功能。



【健康】將的血壓數據管理將升級，更加個性化的數據跟蹤。計劃添加與 AirPods 相關的新聽力測試功能。



UI界面革新（9to5Mac 圖片）

iOS 18 UI更新

除了 AI 加持外，iOS 18 在用戶介面設計上也將帶來重大調整。Mark Gurman 透露，iOS 18 將首度允許用戶自由變更 App 圖示的顏色﹑風格，例如將社交媒體App的圖示統一顏色，賦予主畫面更強的個人化風格。

iOS 18 也將改變多年來嚴格限制的 App 排列方式，用戶將可打破固定的格線安排，任意調整 App 圖示的位置，給予用戶更多的客製化空間。

iOS 18 密碼管理功能

Apple 首次將密碼管理功能從系統設定中獨立出來，並設計成為一款獨立的 App。新推出的密碼管理 App 將基於 iCloud 鑰匙圈技術，可以在 Apple 不同的設備之間，同步登錄和密碼信息。新密碼管理 App 將支援所有現有的 iCloud 鑰匙圈功能，例如儲存登錄信息和密碼、支援一次性登錄代碼以及在 Safari 中提供密碼生成選項。

macOS 15

macOS 15 將獲得與 iOS 18 相同的 AI 功能，如 Siri訊息、郵件、相片、備忘錄、日曆、計算機和 Apple Music 等，也將在 Mac 上可以同步使用 AI 功能。預計 Apple 將為 macOS 15 挑選另一個加利福尼亞州地標命名。

watchOS 11

iPhone 升級的 Siri 升級也將延伸到 Apple Watch。預計 Apple Watch 將獲得一個可隨時隨地執行 AI 功能的 Siri，實現一款可從 Apple Watch 上做更多操作的個人助理。

visionOS 2

將在 visionOS 中為 FaceTime 帶來即時字幕。MacRumors 發現的代碼顯示，冥想 App 可能會獲得呼吸追蹤功能，而且可能將在 visionOS 2 中支援 Apple Pencil Pro。

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