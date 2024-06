WWDC 2024 發表 iOS18/Siri+GPT-4o 提供 apple intelligence 蘋果人工智能|6月蘋果發布會已於周二(6月11日)凌晨01:00 舉行,除更新 iOS 18 /iPad OS 18/macOS Sequoia/watch OS 18/tvOS 18等作業系統,將SIRI砍掉重練並與GPT-4o合作,提供全新apple intelligence人工智能。HashTECH01 會為大家即時文字直播更新,一齊直擊今次發布會。



以下就是今次WWDC 2024蘋果發布會的全部內容。總結來說,最重要都是siri及ai新功能,它的不是以「能人所不能」為賣點,反而是完全與iPhone、mac機硬件及用家個人資訊結合,提供細心方便的功能,而且強調只在用家硬件上運算,不會雲端記存、也不會偷看你的私隱。

apple intelligence 蘋果智能

02:40|最重要是,只要你是iPhone機主,經過siri使用GPT-4o不用付任何費用。當然,要有更多好用的ai/Siri功能,apple亦知道需要有更多軟件製作人參與,他們將很快提供新的SDK製作程式。之後亦會為各個apple程式開發人員提供大量免費的網上教學、示範、Q&A服務。

配合mac機使用亦有更多玩法,比如要ai幫你寫個睡前故事給囡囡,可自定內容甚至幫你生成插畫封面。亦可直接由GPT-4o去修正/簡化你note上的稿件。

你亦可以用iPhone拍攝/上傳照片,用圖像向GPT-4o提問,比如你拍攝的動物/花草的品種等。這些功能將會在iOS 18/ iPad OS 18以及mac OS Sequoia上提供。但留意,現時ai及siri新功能暫時只支援英文。(服務將於今年內推出,只限在美國推出,香港未能使用。)

02:37|Siri將正式與Chat GPT合作,Siri會成為你與GPT-4o之間溝通的橋樑,如果他自己解決不了的問題,就會向你請示,是否要向GPT-4o提問:「我有新鮮三文魚、檸檬、番茄,幫我設定5人文的餐單」。

02:34|用簡單文字搜尋相片、影片,比如「我想搵阿女面上有彩繪個輯相」、「想搵同老婆去東京既片」。當然亦可以用來製作回憶短片,並可以按照內容自動幫你在apple music 內找到合適的背景音樂。

02:31|好玩的自動生成畫像功能image playground,比如你跟朋友在傾去台灣睇貓貓,你可以簡單點幾下,ai會自動根據對話內容提供多種選項,等你可以快手製作出相應的照片/短動畫再傳送給朋友。

02:29|很好玩的genmoji,以文字輸入「魔法」,並自動製作只屬於你的emoji。

02:26|ai可以幫你翻譯mail、查錯字及文法,自動回覆。幫你查看大量又長又煩的email,自動生成簡介,等你一次過scan大量電郵。更可以估計「這個mail可能很重要」並作出提醒。

02:23|Siri將更多地了解你的聯絡人情報,比如可以問:「我約了某某幾時食飯」,他會幫你在sms、mail中尋找相應資料,如果看到約會的時間地點,可再進一步問siri關於車程、路線等情報。

02:20|Siri可以控制更多app內功能,更可以跨app工作。比如要她開photo 相庫,叫他tune光相片,再將它貼在note,又或mail給朋友。

02:19|它會明白你更多要求,而且可以更簡單地直接用文字溝通,在不方便開聲時很好用。

02:18|Siri大更新,連icon都換了。

02:11|AI所有操作都只會在你手上的硬件進行,絕不會放上雲端處理,令你對於私隱情報更安心。不過相對地,能夠支援AI的硬件亦有一定要求。只限A17及更先進的核心,才能用到相應功能。

02:11|記者覺得「認人」這個功能很重要,比如他會根據你的對話、mail學習到:「呀,原來她是你的女兒」,之後就會自動提供她喜歡的影視內容、接送放學的交通情況等等。

02:09|AI會從語言、圖像、動作、私人內容內容妁人2方面學習你的使用習慣。

02:07|真正主角來了,apple intelligence(本文將簡稱為:AI),將支援iPhone、iPad及mac機。

02:03|請來Ubisoft介紹新作,刺客教條《Assassin's Creed Shadows新作將同時推出mac版及iPad版。嘩,好想即刻有得玩。

02:01|另外apple將提供新的遊戲製作工具,遊戲將更容易地同的支援mac機及iPhone、iPad。

02:00|無論是mac機、ipad,只要是使用apple silicon 「M系列」晶片,Gaming 質素都將會大大強化。

01:59|Safari瀏覽器將會以人工智能,估計你正在收看的網頁,之後提供相應的資訊。比如你在看一定餐廳,會提供地圖、菜單等等。

01:58|Safari更新後在播片及睇串流時更節電,而且強化私隱保護。

01:57|Password可以集合你所有apple硬件上使用的密碼

01:57|FaceTime時可以自定背景

01:53|iPhone Mirroring 可以在mac上打開你的iPhone,並以touch pad控制它,亦可以用keyboard直接打字。而且在遙遠操作iPhone時,手機可保持上鎖,或用作子屏幕顥示實用資訊。

01:52|新一代 macOS Sequoia

01:50|note app也有更多手寫功能,人工智能會學習你的手寫風格,自動幫你修正、改正,並以你的筆觸風格顯示出來。

01:47|iPad 終於有正式的計數機app,更可配合apple pencil,使用「Math Note」app,以手寫算式後再代你計算結果,甚至代你製作圖表。

01:45|頂部的Tab bar 可以自定不同工具,將常用的app放入去。

01:44|iPadOS 18同樣可以自定icon顏色、控制中心。

01:42|又有很多新的錶面設定玩法,人工智能可以代你揀選最適合做表面的相片,並加上不同的特效,安排時間顯示的位置等。

01:41|增加翻譯、日程表等小工具,只需要輕按一下表冠,即能使用。

01:39|apple watch將提供更詳細完整、可自定顯示項目的健康紀錄。

01:37|watchOS更新,追加training load,自定每日訓練的難度。

01:35|TV OS也有更新,最有趣是提供了很多新款wallpaper以及screen saver影片。也可以用iPhone化成電視remote。

01:32|Personalized Spatial Audio API 讓更多三廠可以為遊戲製作Spatial Audio全景聲音效。

01:32|AirPods 亦有更新,AirPods Pro 的Voice Isolation可以在你通話時完全隔除背景雜音。

01:27|photo 相庫都會有更新,將會在觀看、搜尋。也會自動按拍攝日期、地點、人物與寵物等作出分類。更可以自由排列次序,又或是將整個系列的相片與朋友分享。

01:27|Apple Maps會針對行山路線、地標高度作出改良。

01:26|iOS 18 新增Game Mode,無論是畫質、手掣及藍牙耳機的延時問題都會得到優化。

01:25|銀包有tap to cash新功能,機過機轉錢好方便。

01:23|人人都要用的Mail app都有更新,inbox可以自定分門別類,甚至可以為指定的mail來源開一個tag(比如收集所有與航機機票有關的mail)

01:22|iMessage新功能,可以預定時間發送msg,又或是為指定文字加上底線、bold粗字

01:19|可以將個別app上鎖,又或是為手機某些功能上銷(比如搜尋),需要用FACE ID打開,甚至隱藏你手機中的app,不讓其他人知你在用甚麼app。

01:18|控制中心有更大自由永,而且會開發製作軟件,讓更多第三廠製作相應小工具。

01:17|所有icon可以自定成5種顏色,令畫面更統一

01:16|desktop上的icon終於可以自由擺位,不會阻住你欣賞心愛的wallpaper。

01:15|開始講解iOS 18

01:15|Apple Vision眼罩將開放至更多國家發售,當中尤其6月28日於中國及日本推出更是不少香港人留意。根據記者得知,香港亦都會6月28日同步推出。將於6月14日早上9時開訂!包括有256GB、512GB以及1TB版本。

256GB版售價為:$27999起

512GB版售價為:$29499起

1TB版售價為:$30999起

01:14|immersive video將開放給第三廠製作長廣角大包圍影片。Spatial Video更廣泛,Canon推出新鏡可拍攝Spatial Video,可利用Final Cut Pro來剪輯。

01:12|新的vision app製作工具,將可以更方便的製作與Spatial video有關的軟件。

01:11|Train mode加強,可在火車上使用,亦可在飛機上使用apple vision,自製巨型的空中影院。

01:10|Mac顯示連結至Vision Pro時可以增加至2個4K超闊畫面。將可以自製一個只長型的工作空間,增加更多手勢操控,更簡單更直觀地操作主畫面等。

01:08|Vision OS 2 發表,首先更新的有3D睇相photo app更新。就算是已拍下的一般相片,photo app都可以將其演算成3D相片。可以share空間影片

01:07|正在介紹Vision OS大量新app,比如Marvel What If 的互動遊戲,以至睇戲、跟朋友下棋等等。

01:04|將有大量原創新作,巨星如麥迪文、彼比特、妮坦妮寶文都將參與

01:03|Tim自介紹Apple TV+,3年成立以來,其原創作品的評價比其他同行更高,亦得到各大獎項的認可。

01:00|WWDC 2024已經開始了,一眾高層高空自由落體前社apple park,Tim Cook表示各個OS系統都會有更強更實用的update。

12:23|WWDC 2024 仲有半小時就開始了

It’s going to be Absolutely Incredible!

蘋果高級行銷副總裁Greg Joswiak在X(原Twitter)曾在WWDC 2024的相關宣傳發文中,寫了一句「It’s going to be Absolutely Incredible! 這將會絕對難以置信」,「A」和「I」都是大寫字母,換言之今屆WWDC主題勢必會是AI人工智能。

外媒預言 WWDC 24將集中強攻軟件, iOS 18 加入的 AI 功能將為全晚的重頭戲,更預言會是 iPhone 近年來最大規模的更新,以人工智能(AI)功能為核心重點的發布會。MacRumors 早前分析了 iOS 18 將引入的 AI 功能,包括了讓身障使用者只需用眼神就能操控手機和平板的功能,而傳聞中的改良有以下幾項:

1)Apple Music 可根據使用者情緒自動生成歌單



2)Pages 文書處理軟體提供AI輔助寫作



3)Keynote 簡報應用程式透過 AI 自動建立簡報



4)Xcode 開發工具具備AI輔助編程能力



5)Spotlight搜尋效能因AI優化而提升



6)Siri 融入大型語言模型,支援自然對話及個人化服務



7)Siri 將與訊息App深度整合,主動建議回覆內容



8)用戶可用語音命令控制 Siri 執行更複雜的工作自動化流程



