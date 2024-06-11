iOS 18 Beta免費更新教學｜Apple 在剛結束的 WWDC 2024 中，宣布 iOS 18﹑Apple Intelligence AI 功能，當中更包括了首個 Beta 版。想率先安裝試用 iOS 18 Beta 版非常簡單，只需要登入 Apple Developer 賬戶，就能在 iPhone 中安裝，試用 iOS 18 部分新功能。



首先在安裝 iOS 18 Beta 版之前，必須要先備份 iPhone！以免 Beta 版有什麼 Bug 或漏洞，令 iPhone 內的資料喪失。建議使用 Mac 或 PC 進行完整備份，以防在升級過程中遇到問題需要降級回 iOS 17。

6步安裝iOS 18 beta版：

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iOS 18 將會加入大量 Apple Intelligence AI 功能，可是在首個 Beta 版中，AI 功能仍未開放使用。用家可以在 Beta 版中率先試用在主頁和控制中心的自定義功能，可更自由地排列 App 的位置，並且可以調整 App Logo 的顏色。

控制中心也變得更加靈活，用家可以拖放 App 以重新排列布局。此外，iOS 18 還新增了一款密碼管理 App，簡化了密碼管理的過程，提供了與 iCloud 鑰匙圈同步的登錄和密碼功能。只要一鍵就能記下和登入各個網站﹑App 上的帳戶，就算設定更複雜的密碼也無須自行記住。

最後再提醒一下，iOS 18 beta 版有機會存在一些問題和錯誤，因此建議在安裝前做好充分的備份。