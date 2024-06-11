Apple Intelligence、iOS 18新Siri連動ChatGPT4、macOS Sequoia｜WWDC 2024懶人包｜2024 年度的 Apple 蘋果開發者大會 WWDC 剛在香港時間 6 月 11 日凌晨正式開鑼，發表了蘋果產品 5 大 OS 的新版本 iOS 18、iPadOS 18、macOS 新增的各個功能，最重更重磅公開了蘋果自家的生成式 AI 技術 Apple Intelligence。



無新 iPhone 但全線 OS 更新 Apple Intelligence 蘋果AI重磅公開

今屆 WWDC 發布會時長接近 2 小時，雖然並沒有新的 iPhone 或其他硬件發布，但就有蘋果全線產品的 OS 系統更新，亦展示了各種 OS 升級帶來的新功能。壓軸公布則是現時最火紅火熱的生成式 AI 技術和蘋果產品深度融合的 Apple Intelligence；以下《香港01》科技玩物記者就為大家歸納出整個發布會的重點內容。

WWDC 2024懶人包

ＷＷDC 2024 文字直播：

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Apple Intelligence

Apple Intelligence 簡單地說就是蘋果自家的生成式 AI，類似 ChatGPT。但 Apple Intelligence 厲害在於它和 iOS 18、iPadOS 18 和 macOS Sequoia 深度整合，iPhone、iPad 及 Mac 用家很簡單就能運用到 Apple Intelligence 的各種功能。

WWDC 2024懶人包

此外 Apple Intelligence 另一大特色就是「個人化」，它能夠分析用戶的個人背景、生活習慣和日程，並以之產出貼合用戶所需的內容。發布會中舉了一個例子是會議突然改期，令我不知能否趕上女兒演出的音樂劇；這時 Apple Intelligence 能夠辦認我的女兒是誰、女兒出演的劇目、新的會議日程和音樂劇舉辦時間是否衝突、以及由我辦公室去到音樂劇會場的交通狀況及所需時間等。

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Apple Intelligence 重點功能：

- 智慧寫作工具：能夠即時生成文字（如回覆電郵等），亦可校閱或按特定語氣重寫用戶自己的文字。

- 優先通知：分析用戶個人背景及習慣，將重要的通知置頂顯示；AI 亦會自動將通知內容總匯成重點顯示。

- 優先郵件：自動將重要的郵件置頂顯示，如今日出發的登機證等；亦增加智慧回覆功能，Apple Intelligence 能識別電子郵件中提出的問題，並快速起草包含正確資訊的回覆 。

- 減少打擾模式：分析通知內容後只顯示用戶可能需要立即關注的內容，並他則不作顯示以減少用戶打擾。

- 圖像生成功能 Image Playground：只需輸入幾個單字即可生成圖片，有 animation、 illustration 和 sketch 3 種風格可以選擇。最方便是它將整合到 Message、Freeform 和 Keynote 等 app 內，例如用戶可以在 Message 中直接生成圖片來回覆訊息。

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- emoji 生成功能 Genmoji：輸入文字以生成獨一無二的 emoji，甚至能夠以用戶相片庫中的人物相片作原型生成 emoji ；亦能以生成出來的 emoji 作 Tapback。

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- Image Wand 圖像棒：能將用戶所畫的圖像轉換為相關圖像；照片中也新增清理工具，能快速移除背景中的路人等。

- 以文字搜尋相片及影片：Apple Intelligence 會分析用戶的照片及影片，只要輸入文字描述就能搜尋到照片及影片，甚至是影片中的特定段落。

新 Siri 大量新功能

受惠於 Apple Intelligence，Siri 也獲得多個全新功能：

- 對應文字輸入：雙擊 iPhone 或 iPad 螢幕底部即可從任何位置向 Siri 輸入文字內容。

- 可向 Siri 詢問一切關於 iPhone、iPad 和 Mac 的操作，獲得逐步指導。

- 更強的語言理解能力，能像和人對話一樣理解沒有明言的主體。

- 畫面感知能力：Siri 現在可以理解螢幕上的內容並採取相應動作，例如朋友對你發送新地址的短信，用戶可對 Siri 下令「將此地址添加到聯絡人名片中」，Siri 會懂得處理。

- 使用 Siri 進行應用操作及跨應用操作：可直接向 Siri 下指令以完成各種應用程式中的操作，例如「將我正在起草的電郵發送給 Lilly」、「將這張照片放入備忘錄內」等等。

私隱問題

Apple Intelligence 如此個人化，大家可能已開始擔心私隱問題，這方面 WWDC 中就大派定心丸，首先 Apple Intelligence 絕大部份的運算都是 iPhone / iPad / Mac 本地完成，不會向外傳送資料。亦因為 Apple Intelligence 主要使用本地運算的關係，只有使用 A17 Pro 及 M 系列晶片才能使用 Apple Intelligence。

而當有本地運算難以完成的問題時，則會通過 Apple 自家的專用伺服器「私有雲運算」Private Cloud Compute 來完成。蘋果表示 Private Cloud Compute 不會記錄任何用戶資料，所有通訊亦只為完成用戶問題服務、蘋果無法存取其內容。同時蘋果也會讓獨立專家來檢查在私有雲上所運用的代碼，以保障用戶私隱安全。

Chat-GPT 4 整合

OpenAI 的 ChatGPT 也將整合到 Siri 和寫作工具中，在向 Siri 提問時，也可選擇利用 ChatGPT 來滿足某些要求；用戶可選擇是否、何時使用 ChatGPT，並且在向 ChatGPT 傳送任何資訊之前都將詢問用戶確定。蘋果用家可免費存取 ChatGPT、無需建立帳戶；而 ChatGPT 的付費用戶可以連結帳號，以在 Siri 中存取 ChatGPT 中的付費功能。

五大 OS 更新內容懶人包

各 OS 的更新將在 7 月展開 Beta 測試，年底正式推出。

Vision OS 2 & Apple Vision Pro

Apple Vision Pro 將會開放在更多國家地區發售，包括中國、香港及日本等。香港地區 Vision Pro 售價由 27,999 港幣起；將於 6 月 14 日起接受預訂，6 月 28 日起發售。如果你在想現在日圓低、買日水會否便宜；蘋果已公布 Apple Vision Pro 在日本的售價為 599,800 日圓，折合約港幣 29,800日圓，比港版還貴。

發布會也介紹了 Vision OS 2 的多種新功能；提到將有大量 app 加入，如 Marvel What If 的互動遊戲、跟朋友捉象棋等。

Vision OS 2 增加了手勢操控，只要掌心向上再 Tap 一下即可打開主頁面，再反轉手掌 Tap 一下就能顯示時間及電量。相片 App 迎來多個強化，能直接原本 2D 的相片轉為 Spatial photo 3D 圖片；分享 spatial video 空間影片亦更為方便。另外 Mac 畫面連結顯示加強至可用 2 個 4K 形成超闊畫面。

關於 Vision OS 2 的新功能詳情可參看另文：

Vision Pro 6月28日香港及中國推出！同步推更強vision OS2｜WWDC

iOS 18

添加了多項新功能及提升便利性及使用體驗的改動：

- App icon 新增了 dark mode，另外用家可以自定義 icon 的色調。

- 控制中心重新設計，用户能自訂控制中心顯示的項目、將控制功能畫分到不同組別等；亦可將支援的第三方 app 新增至控制中心內。用户亦可切換「鎖定畫面」底部的控制項目。

- 可以將個別 app 上鎖或隱藏；上鎖的 app 必須要用戶再登入（以 FaceID 等）才會顯示內容；隱藏的 app 則會放到一個隱藏的資料夾內。

- Message 更新，可以任何 emoji 進行 Tapback，並添加了粗體、底線等文字效果以及爆炸、跳動等多款文字特效。另外也增加了預約發送功能，可指定訊息在特定時間發送。

- Mail 電郵 app 更新，可將電郵分組顯示，用戶亦可自定義新的電郵分組。

- Photo 相片庫 app 更新，能夠分析相片內容，再按照拍攝日期、地點、相中人物等分類顯示。

- Wallet 新增 tap to cash 功能，只要兩部 iPhone 對頭靠近即可轉帳，毋須雙方添加聯絡方式。

- 增加 Game mode 遊戲模式，開啟遊戲模式時其他背景運算將會減至最低，以最大提升遊戲效能、畫質及影格速率表現。

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- Apple Maps 更新，添加了大量美國國家公園的行山路徑資料、連海拔高度改變等都標齊，但沒提及美國以外的行山資料是否都有添加。

- Air Pod Pro 增加 Voice Isolation 功能，可在通話時隔除背景雜音；也增加 Personalized Spatial Audio API，讓更多第三方開發者可為遊戲製作 Spatial Audio 全景聲音效。

iPadOS 18

大部份 iOS 18 的新功能在 iPadOS 18 都同樣會實裝，包括可以自定 icon 顏色、控制中心，以及相片庫 app 的更新。最爆的一點是這麼多年後 iPad 終於可使用官方計數機 App ，更連同功能強大的 Math Notes 推出。

- 增加計數機和 Math Notes app，後者可理解為懂得自動計數的 Notes，用戶可以自由書寫數字和算式，系統會自動分析內容，然後當用戶寫下等號時就顯示計算結果。如果算式或數字有所改動，計算結果也會相應即時更新。Math Notes 更對應代數、變數及涵數，更能因應用戶輸入的算式來製作圖表；也懂得辨認出每個參數讓用戶直接調整，調整參數後圖表亦會相應自動更新結果。原有的 Notes app 也會對應這些計算功能。

+ 2

- 增加 floating tab bar，可快速瀏覽 app 內的不同頁面或項目，也可自定義 tab bar 的項目。

- Share play 更新，能夠直接在 Share play 期間在畫面上繪畫，亦可要求對方讓你直接操作對方的 iPad 或 iPhone。

- Freeform 更新，增加了場景功能以快速前往特定部份

- 新增 Smart Script 功能，可自動改善用戶的（在 iPad 上以 Apple Pencil書寫的）手寫筆跡。用戶也可將電腦文字模仿用戶的字跡貼上，也可直接對手寫文字進行拼字檢查。

macOS Sequoia

新 MacOS 定名為 Sequoia，名字來自美國紅杉國家公園 Sequoia National Park，位於美國西部加利福尼亞州內華達山脈。

大部份 iOS 18 及 iPad OS 18 的新功能都可在 macOS Sequoia 使用，例如 Message 的更新、Math Notes 等。

- 新增 iPhone Mirroring 功能，可在 Mac 機上直接顯示 iPhone 的畫面，然後可以直接在 Mac 機上對 iPhone 進行開 app 等所有操作。iPhone Mirroring 能對應 Mac 的 Touchpad 及鍵盤直接對 iPhone 進行滑動、打字等操作，更可以在 Mac 機上顯示 iPhone 的通知，甚至可以直接在 Mac 機拖放檔案到 iPhone 上。

- 分割畫面功能提升

- 視像通話 FaceTime Video 更新可一鍵替換背景

- 新增 Passwords app，可一 app 保管所有平台、服務的帳號密碼，亦對應自動填入；此 app 亦會在 iPhone、iPad、Vision Pro 及 iCloud for PC 提供。

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- Safari 增加 Highlights 功能，能以機械學習自動分析用戶所瀏覽的頁面，並給出相應的總結，例如瀏覽酒店時會總結酒店地圖、交通及聯絡，瀏覽資料性文章時則會總結文章內容等。

- 接下來將有多款新遊戲推出 Mac 版，包括《柏德之門3》、《幻獸帕魯》、《鳴潮》、《Frostpunk 2》、《Control》、《波斯王子: 失落王冠》等。《Assassin's Creed Shadows》刺客教條暗影者亦將在 11 月 15 日推出 Mac 版，遊戲亦將推出 iPad 版但未確定是否和 Mac 版同日推出。

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- 推出 Game Porting Tool 2，讓遊戲開發者更容易將遊戲移植至 Mac

WatchOS 11

- 追加 training load 功能，讓用戶自定每日訓練的強度，並會在強度和平常偏差太多時作出提示

- 新推出 Vitals app，將會統計用戶的心跳、血液含氧量等維生數據供用戶查看；若發現用戶的生理狀況和平常有太大出入時亦會作出提示。

- Smart Stack 增加翻譯、天氣預告、check-in 報平安等更多小工具；而翻譯更可以辦識發言者的語言自動選擇，亦能即時播放原文及譯文。

- 錶面圖片設定新玩法，人工智能會在相片庫中自動選擇最適合做表面的相片，並自行適配相片特效及時間顯示的位置等。

Apple TV+

- 將推多部原創新作或系列新季度，多位影壇巨星如麥迪文、佐治古尼、畢比特、妮坦妮寶文等都將參演。

- Apple TV+ 亦將增加一個「InSight」功能，可以即時查詢節目畫面中的角色名字、演員名字及所用音樂的詳細，亦可以即時將該音樂加到 Apple Music 播放清單中。