WWDC 2024 Vision Pro 6月28日香港／中國推出！同步推更強vision OS2！於6月11日凌晨舉行的WWDC中，Apple公布了最新版本vision OS 2外，更公布了Vision Pro將在多個國家推出，包括中國、甚至香港！



今次Apple公布了最新vision OS 2將會有多方面加強，當中包括操作以及相片app等！

－相片app加強：可以將2D相片轉為3D、而且可以更方便地share空間影片

－增加更多手勢操控，更簡單更直觀地操作主畫面等

－Mac顯示連結至Vision Pro時可以增加至2個4K超闊畫面

－Train mode加強，可在火車上使用

可以即睇記者早前Vision Pro實機試玩報告

可以顯示2個4K屏幕，非常壯觀！

Spatial Video 使用上更廣泛

－Canon推出新鏡可拍攝Spatial Video

－可利用Final Cut Pro來剪輯

visionOS 2 將會有更多更實用的新功能

另外，Tim Cook更公布Vision Pro 將在多個國家推出，當中尤其6月28日於中國及日本推出更是不少香港人留意。根據記者得知，香港亦都會6月28日同步推出。將於6月14日早上9時開訂！包括有256GB、512GB以及1TB版本。（售價待更新）