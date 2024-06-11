Vision Pro 6月28日香港及中國推出！同步推更強vision OS2｜WWDC
撰文：林勇
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WWDC 2024 Vision Pro 6月28日香港／中國推出！同步推更強vision OS2！於6月11日凌晨舉行的WWDC中，Apple公布了最新版本vision OS 2外，更公布了Vision Pro將在多個國家推出，包括中國、甚至香港！
今次Apple公布了最新vision OS 2將會有多方面加強，當中包括操作以及相片app等！
－相片app加強：可以將2D相片轉為3D、而且可以更方便地share空間影片
－增加更多手勢操控，更簡單更直觀地操作主畫面等
－Mac顯示連結至Vision Pro時可以增加至2個4K超闊畫面
－Train mode加強，可在火車上使用
可以即睇記者早前Vision Pro實機試玩報告
Spatial Video 使用上更廣泛
－Canon推出新鏡可拍攝Spatial Video
－可利用Final Cut Pro來剪輯
另外，Tim Cook更公布Vision Pro 將在多個國家推出，當中尤其6月28日於中國及日本推出更是不少香港人留意。根據記者得知，香港亦都會6月28日同步推出。將於6月14日早上9時開訂！包括有256GB、512GB以及1TB版本。（售價待更新）