iOS 18 8大功能震撼登場：手寫計數機/生成emoji/點頭控制AirPods ｜Apple WWDC 發布會雖然針對軟件開發者，其實最新發表的iOS 18 新功能，你同我都一定有一兩項必用合用、即睇詳情！



科技很強、用途很貼地

今次Apple 發表了號稱史上最多改良處的iOS 18，當中的嶄新功能結合近年科技界「台柱」AI人工智慧，並稱之為Apple Intelligence ，聽落很高科技，其實apple卻將它們放在很貼地、你我都合用的功能中，比如簡易P圖消除路人、用AI助你製作原創emoji、手寫計算機等。

今次Apple亦推出了不少嶄新的功能，其中不少功能都結合了近年科技界「台柱」AI人工智慧 (Apple)

1.AI手寫計數機——適合數理科學生

AI手寫計數機——適合數理科學生 (Apple)

今次的iPad iOS 18加入了Math Notes功能，結合Smart Script書寫輸入功能，只要打開iPad的備忘錄，即可以書寫的方式運算數學公式，包括數字的總和相除等，AI會自動幫你除錯、計畫結果，甚至製作圖表，十分適合在讀數理科的學生使用。

2.點頭控制AirPods——駕駛時接電話

點頭控制AirPods——駕駛時接電話 (Apple)

平時在駕駛時接到電話，但雙手卻不能離開駄盤？AirPods將會有新功能，用家只要點頭或搖頭，即可接聽或掛斷來電，無須手動操作，使整個過程更方便。

3.文字整合通話內容——開會必備

文字整合通話內容——開會必備 (Apple)

平日同老細傾電話最怕對方長篇大論，邊聽邊寫筆記讓人手忙腳亂。今次iOS 18 的AI功能可以在iPhone 手機接聽電話時開啟自動錄音功能，並在結束後通過備忘錄app得到AI即時整理的文字重點，刪除老闆的「廢」腑之言，直接講重點！

4.生成Genmoji——創造新的emoji

生成Genmoji——創造新的emoji (Apple)

另外一個結合AI的功能是Genmoji，Genmoji可以透過用家的文字，創建新的emoji，讓更多對話場景都能生動地傳遞，例如DJ松鼠、用青瓜當面膜的笑臉等等。

5.自訂app icon顏色——配合個人主頁風格

記者率先試用自訂app功能。

iOS18亦支援用戶自訂App icon顏色，可以配合不同Wallpaper的色調，另外App的排列亦更有彈性，可以完美展示自己的手機Wallpaper，讓風格更加統一。

6.密碼管理——適合健忘人士

密碼管理——適合健忘人士 (Apple)

今次Apple推出了密碼應用程式，可以輕鬆看到密碼整合。例如可以選擇查看所有密碼或僅查看Wi-Fi 密碼、鑰匙或代碼，適合「大頭蝦」的人。

7.用AI寫email——工作時呈現專業形象

用AI寫email——工作時呈現專業形象 (Apple)

平日返工與同事用email溝通，或者在求職時與公司用email來往時，用字會影響自己的語氣及形象。Apple Intelligence 將會包含寫信功能，可以調整語氣及用法，建立自己的形象。

8.AI助你P圖、快速消除相片雜物——IG打卡必用

AI消除相片雜物——簡易快速P圖 (Apple)

平時在景點拍照可能會有路人不經意入鏡，影響整張照片的感覺，現在用AI功能可以在內置的「相片」app中，圈選雜物，讓AI快速為自己消除雜物，不用特意匯入其他程式再修改，十分方便。