iOS 18 Beta先別更新！外媒警告有資料失蹤風險！Apple不會賠償、測試版也沒有AI玩｜Apple 剛公布的 iOS 18 加入大量 AI 元素，更推出了 iOS 18 Beta，吸引不少果迷想率先安裝試用。可是，外媒卻建議用家要避免安裝 iOS 18 beta 版，因為有機會存在許多未發現的問題和錯誤，或導致數據丟失、iPhone 運行不穩定，甚至在極端情況下完全無法使用 iPhone 的情況。



Beta 版有機會有 Bug

Apple Insider 指出，首個 iOS 18 beta 版，包含許多尚未完全完善的功能，這些功能在首次推出時可能會存在大量錯誤，其穩定性和成熟度尚不足以支撐日常使用。當系統不穩或出現 Bug 時，有機會令 iPhone 的耗電情況加劇，甚至令 iPhone 變磚。

資料﹑數據無保障

安裝 iOS 18 Beta 最大的風險是數據丟失，出現 Beta 時，用家可能需要花費大量時間來恢復設備，但由於 Beta 版並未進行完善的系統測試，iPhone 內的資料有機會完全喪失。Mark Gurman 在 X 分享，認為 iOS 18 Beta 會出現嚴重漏，有機會是因為 iOS 18 加入大量全新的功能，包括 AI。

即便 Apple 發布的 Beta 版存在問題，如聯繫人或照片中的數據丟失時，但也不會因為這些問題而獲得任何補償，這是用家使用測試版時要自行面對的風險。因此最好等到正式版本發布後再進行升級。

Apple 每年發布的新版本都經歷過內部測試和開發者測試，但這並不能完全保證在所有情況下都能穩定運行。更重要的是，iOS 18 Beta 可以使用的新功能並不完全，特別是沒有焦點的 AI 功能，因此想率先使用 AI 功能的用家，或者等正式版會比較好。

資料來源：AppleInsider