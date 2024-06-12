AlipayHK 6月免費電話卡包3個月50GB數據｜即睇換領步驟+地點｜北上玩樂當然少不了準備電話卡啦，近日 AlipayHK 又再與中國電信及深圳商場合作，於App內大派免費電話卡，只要按步驟在 AlipayHK 完成換領後可以深圳商場領取，即睇換領步驟+地點。



AlipayHK 又有免費中國內地電話卡送喇！近日 AlipayHK 又再與中國電信合作，再到深圳商場即可領取中國電信的電話卡，包3個月，50GB數據即睇換領步驟+地點啦！

用戶可在AlipayHK app內換領免費電話卡。(資料圖片)

AlipayHK 再與中國電信合作，在6月派出¥100儲值額的電話卡，只要完成步驟後即可到深圳深圳領展中心城領取免費電話卡，內含¥100儲值額，可用作扣除¥29的月費，等同免3個月月費，每個月享有50GB數據用量，包括20GB通用數據及30GB定向數據，定向數據可以用於常用的大陸APP，例如抖音、愛奇藝等，不過要留意，曾開通過中國電信電話卡的客戶無法再次換領，即睇換領步驟和地點！

點撃圖片查看換領步驟⬇

換領地點+時間：

領展中心城

領展中心城(領展網站)

換領日期：2024年2月24日至2024年6月30日

換領地點：深圳市福田區福華一路3號領展中心城G層客服台

換領時間：上午11時至下午7時