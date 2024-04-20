北上深圳｜大陸旅遊必備app 美食/外賣/訂座篇 遙距取號免排隊｜港人北上成風，不少人假日都會北上消費，今次介紹多個美食、外賣、訂座app，讓大家到大陸旅行搵食時更方便。



不少人假日都會北上消費，享受美食美景。北上前要做準備，除了申請回鄉證、港車北上、換領免費電話卡之外，肯定要搵好嘢食。今次介紹多個美食、外賣、訂座app，讓大家到大陸旅行搵食時更方便。

即睇北上大陸旅遊必備5個app 🔽

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1.小紅書——大陸版Instagram

小紅書是一個大陸流行的社交平台，用戶可以分享和搜尋不同資訊，包括時尚、美妝、旅遊、生活等。用戶可以在平台上創建和瀏覽他人發布的內容，例如旅行攻略、購物心得和美食評論。可以找到用家推薦的美食。

2.大眾點評——餐廳、酒店、景點等評價平台

大眾點評是一個廣泛使用的商家評價平台。用家可以搜尋及提供關於餐廳、酒店、旅遊景點等各種商家的評論。用戶可以在應用程式中搜索附近的商家，查看評價和用戶意見，並找到最適合自己的選擇。

大眾點評功能🔽

3.美團——外賣、餐廳、旅遊等預訂

美團提供外賣訂購、餐廳預訂、電影購票、酒店預訂、旅遊服務等多種功能。用戶可以通過美團應用程式輕鬆地找到當地的餐館、商店和服務，並進行訂購和預訂。

美團功能🔽

4.餓了麼——外賣

餓了麼是一個外賣訂購平台，提供便利的外賣餐點服務。用戶可以在應用程式中選擇附近的餐廳，瀏覽菜單，下訂單並提供送餐地址。餓了麼是中國最大的外賣平台之一，提供各種美食選擇，並提供方便的外賣服務。

餓了麼功能🔽

餓了麼除了可以下單購買外賣，亦可以購買日用品及藥物。

5.美味不用等——遙距取號

美味不用等是一個餐廳預訂和排隊的應用程式。用戶可以通過該應用程式預訂餐廳，省卻排隊等候，另外更提供餐廳信息、菜單和用戶評價，可以幫用戶做出適合的選擇。

美味不用等功能🔽