Whatsapp推新錄音即焚訊息 講秘密不怕外傳！即睇其他必學新功能｜Whatsapp近日推出錄音即焚訊息功能，可以防止對方轉發外傳，即睇使用教學及其他Whatsapp必學新功能！



Whatsapp必學新功能01｜錄音即焚訊息

平時有秘密想與人分享，但又怕對方一個「屈尾十」轉發出去？WhatsApp近日推出新錄音即焚功能，如同之前的即焚照片模式一樣，只能開啟一次並不會儲存在雙方手機的聊天紀錄之中，即睇詳細教學及其他WhatsApp新功能啦！

Whatsapp推新錄音即焚訊息

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Whatsapp必學新功能02｜停用連結預覽功能 保障私隱防IP流出

WhatsApp最近亦推出「停用連結預覽」功能，過往用戶分享連結時會自動產生網站的預覽，包括其標題、簡介及縮圖等，不過這個過程其實會將用戶的IP地址暴露於網站的服務器中，更容易被追蹤。有見及此，WhatsApp加入了「停用連結預覽」功能，用戶可以自己選擇是否開啟。

「停用連結預覽」功能啟用教學⬇

開啟了「停用連結預覽」後，保護自己的私隱之餘，亦可減少聊天對話佔用的面積，更方便地管理對話。

Whatsapp必學新功能03｜對話列表篩選條件

如果想更方便去處理對話，可以使用WhatsApp另一項近期推出的功能「對話列表篩選條件」，在對話列表的頂部會顯示「全部」﹑「未讀」﹑「群組」三個篩選條件，方便翻看。

全部：即是現時 WhatsApp 的預設模式，會把所有的訊息一次過顯示，按接收時間排列；



未讀：如果想查看需要跟進或回覆的對話，可以選擇這個選項。畫面上會顯示標示為未讀或未曾開啟過的訊息，方便優先回覆。



群組：可以將所有的群組對話集中歸納，不論是家人每週討論的晚餐內容，還是規劃下一次的渡假行程，都能更輕鬆地找到最想查看的對話，也能看到社群內的群組。



Whatsapp必學新功能04｜日期搜尋對話紀錄