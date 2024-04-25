WhatsApp iPhone版新增PASSKEYS通行密鑰驗證｜WhatsApp 在4日25日宣布將在iOS平台上推出通行密鑰驗證（passkey verification），讓用戶以更安全的方式登入WhatsApp App，更聲言有助防範騙徒誘騙用戶，以免戶口被強搶。



簡單設定．預防WhatsApp騙局

用法非常簡單，iOS用戶可在app內點擊設定 > 帳戶 > 通行密鑰｜在內開啟有關設定，之後在下次重新登入帳戶時，就可以利用臉孔掃描、生物識別驗證或儲存於密碼管理工具內的密碼進行驗證，毋需使用短訊驗證碼。

WhatsApp iPhone版新增PASS KEYS通行密鑰驗證

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早已在Android平台推出．未來數周覆蓋iOS平台

WhatsApp通行密鑰早前已經推出予Android用戶使用，並將於未來數週陸續開放予iOS用戶，產品負責人Alice Newton-Rex認為建立通行密鑰，不單可讓用戶在下次登入帳戶時更輕鬆及安全，並冀藉此為用戶提供多一層安全保護，防範騙徒誘騙用戶向其披露短訊驗證碼後盜取帳戶。

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