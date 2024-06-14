iPhone 16 新設計的電池曝光最新照片，Apple 新電池在設計上做出了幾項重要改變，這些改變的目的是為了避免重蹈 iPhone 15 Pro 的覆轍，以防止發熱問題和加大了電量。從流出的圖片可見，電池用料與以前不盡相同。



據知名爆料者 Majin Bu 在 X 上發布的圖片顯示，iPhone 16 的電池形狀與 iPhone 15 的電池相似，但不同的是，其外殼由金屬材料製成。起初，Apple 計劃使用光滑的金屬表面，但最終選擇了磨砂金屬外殼。這種金屬外殼據稱能更好地分散熱量，相比現有的解決方案更有效。

這一改變最早在去年11月由爆料者 @KosutamiSan 披露，他表示 iPhone 16 可能會採用石墨烯散熱系統，因為石墨烯的導熱性能優於銅材。根據最新的曝光圖片，iPhone 16 將配備一塊 3597mAh 的電池，相比 iPhone 15 的電池容量有所增加，這意味著iPhone 16的續航時間有望延長。

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此外，根據爆料 iPhone 16 Pro Max 可能會使用不銹鋼電池殼，而非鋁合金外殼，這將進一步提高其散熱性能值得注意的是，隨著 iOS 18 將加入大量 AI 功能，iPhone 16 運作時可能會產生更多的熱能。因此，這些散熱措施有望防止手機過熱。這一點尤為重要，因為過熱問題不僅會影響使用體驗，還可能對手機的壽命造成影響。