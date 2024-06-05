PSV2｜PlayStation正開發第3代主機（暫稱PS Vita 2）新消息流出｜可玩PS4遊戲、直連PS5主機，明天3月公開｜繼remote play 運行PS5遊戲的「PlayStation Portal」掌機，有傳Sony正開發真正的下代手提遊戲機，可玩所有 PS4 遊戲，更能在update後連接PS5 主機。



真正的第3代PS手提遊戲機開發中

PlayStation Project Q 最終生出來的並非新一代手提主機，而是可以remote play 運行PS5遊戲的「PlayStation Portal」，銷量跟網民反應也算不錯。與此同時，有傳Sony SIE的確還在開發一部繼續：PSP/PSV的真正手提遊戲主機。

根據外國game媒「Moore's Law Is Dead」及「TCMF Games」爆料，此機使用AMD客製核心晶片，除了玩本身原創作品，又能下向支援PS4遊戲，將來更可透過firmware升級，以比remote play更直接的方式支援PS5遊戲。

「Moore's Law Is Dead」指新機為18核心構造，GPU時脈最高為1.8GHz，據報將於2025年3月發表，不過距離正式發售可能還需要再多1年時間，到時將會跟PS5的後繼家用機一起公開。