連登熱議經典網路遊戲彩虹冒險 網民齊數兒時回憶: 最愛足球模式｜對於許多 8、90 後而言，遊玩網路遊戲 MMORPG 是集體回憶之一，相信絕大多數的香港 8、90 或多或少都玩過一些網路遊戲，可能是較的《龍族》、《天堂》又或相對較新的《巨商》、《希望》、《跑Online》等。最近有網民在連登討論區發帖討論經典 MMO 遊戲《彩虹冒險》，引起網民齊數經典回憶。



連登仔發帖緬懷經典網路遊戲《彩虹冒險》

連登用戶「禍不__痕」日前在lihkg連登討論區上發表帖文「『彩虹冒險』算唔算Online Game既頂流？」；並在內文指出遊戲的平衡做得超好，「風劍夠快、火魔攻擊力夠高」，不同屬性的武器魔法各有特色，對於遊戲最終營運時間不長感到相當可惜。

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《彩虹冒險》（Survival Project）是韓國遊戲工作室「IO Entertainment」開發的 MMO 遊戲；當年有台版及大陸版，台服應該 2003 還是 2004 年開始營運，到 2008 年結束；營運的數年期間遊戲在香港、台灣都頗有人氣，記者自己當年都是忠實玩家，整天沉迷 PVP。

《彩虹冒險》的特色是在當時仍然流行鎖定式 MMORPG 遊戲的大環境下，採用俯瞰視角的 2D 全動作無鎖定玩法，玩家需要預判攻擊的時機才能命中目標，令遊戲的 PVP 玩法份外考驗玩家的操作技術。而且遊戲中不同角色有不同的攻擊動作及移動速度，不同角色組合、使用不同的裝備在不同的地圖戰鬥時也會帶來不同的戰術變化。

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貼文引起網民熱烈回應，在撰文之時已累積多達 24 頁回應，大部份回應都是懷念過去玩《彩虹冒險》的日子，稱讚許多《彩虹冒險》中的玩法是相當創新，例如足球模式就相當有趣。而即是使不愛打玩家對戰的人，也有任務模式等 PVE 內容；即使到現在仍沒有一款遊戲可以帶到類似的玩法和感覺。

可以在遊戲中踢足球，攻擊球就可令其移動。

也有玩家懷念當年在遊戲中積極進行交易或認識朋友，指在遊戲中也鍛鍊了不少談判和社交技巧，更有不少人分享當年成功在遊戲中識到朋友、在遊戲外也會聊天甚至線下見面。亦有玩家提出以《彩虹冒險》的簡易操作及俯視視角，其實很適合做成手機遊戲，期望遊戲有一日可以復活。

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