冷氣慳電秘笈．學好兩招節能又涼爽｜30多度的高溫，回到家第一件事當然是開冷氣，讓自己迅速涼爽下來。然而，想要在享受涼快又慳電，其實有一些小技巧可以幫助你更有效率地使用冷氣機。台電分享了幾個實用的方法，以及清洗冷氣機隔塵網時需要注意的事項。



開冷氣前必做一步

台電指出，原來一回到家不應該即時開冷氣，建議先打開窗戶通風散熱。在炎熱的夏季，家中的家具和地板吸熱一整天，會讓室內溫度上升不少。打開窗戶可以讓這些熱氣迅速排出，降低室內溫度。當室內溫度下降後，再開冷氣機，冷氣機就不需要花費太多時間和電力來降溫，達到慳電的效果。如果搭配使用電風扇或循環扇，可以進一步促進空氣流動，加快降溫速度。

定期清潔濾網很重要

另外，定期清潔濾網是非常重要的一環。清潔濾網不僅可以提升冷氣的運作效率，還可以讓空氣更清新。台電建議，夏季頻繁使用冷氣時，應每2-3週清洗一次濾網。這樣做可以減少灰塵和細菌在濾網上的累積，避免影響冷氣機的性能，同時也能節省約 10% 的電力消耗。一天可以省下約 0.47 度電，這些積少成多的節省可以讓整個夏季省下一筆不小的電費。

不用開到 16 度也能涼快

使用冷氣機時，溫度設定在 26～28 度是最為適宜。這個溫度範圍既能讓室內保持涼爽，又不至於讓冷氣機過度運轉，從而節省電力消耗。每調高1度的設定溫度，可以節省約6%的電力，這也是一個簡單而有效的省電方法。

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如何清潔冷氣機隔塵網

台電教清洗冷氣機的隔塵網時，有幾個關鍵的注意事項。首先，不要使用強力刷具猛力刷洗隔塵網，這樣可能會破壞隔塵網的結構，縮短其使用壽命。同時，在清潔後不要將隔塵網拿去在太陽下晒乾，太陽的高溫會讓隔塵網變形或脆化，同樣會影響其使用壽命。

正確的清洗方法是使用清水或中性清潔劑沖洗隔塵網，並用軟毛刷輕輕刷洗。清洗完畢後，用軟布擦乾或自然陰乾。對於無法用水清洗的隔塵網，可以使用吸塵器進行清潔，或視使用情況定期更換。

除了清洗濾網和正確設定溫度外，日常使用冷氣機還有其他一些省電的小技巧。例如，盡量在晚上或室外溫度較低時開冷氣，這樣冷氣機不需要花費過多能量來對抗高溫。也可以使用定時功能，設定冷氣機在用家不在家時自動關閉，避免不必要的電力浪費。遮擋陽光直射的窗簾或遮陽板也能幫助減少室內溫度，降低冷氣機的負擔。