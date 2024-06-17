消委會10款空氣清新機測試｜香港空氣污染情況，相信每個香港人都深深感受到，尤其在流感肆虐的季節。越來越多家庭選擇購買空氣清新機來改善室內空氣質素，市場上亦出現了許多聲稱能殺菌除病毒的空氣清新機，這些設備真的有效嗎？

消委會最新與機電工程署合作，測試了 10 款空氣清新機，結果發現在去除顆粒物及甲醛的效率參差不齊。如正想入手空氣清新機的話，可以參考以下測試結果。



消委會選擇市面上售價由$1,798～$7,880 的 10 款空氣清新機，所有均隨機附有HEPA過濾器，聲稱可隔除香煙煙霧、塵埃、病毒及細菌等污染物。測試結果顯示，不同品牌和型號的空氣清新機在除顆粒物、甲醛及甲型流感病毒H1N1的效能上存在顯著差異。

測試結果顯示，潔淨空氣量（CADR）愈高的空氣清新機，淨化速度愈快，效能也愈好。然而，高CADR的機型不一定價格昂貴，小米 空氣淨化器 4 Pro 去除速度甚至比 Dyson更快。

除顆粒物﹑去除甲醛表現

測試中發現，聲稱最大適用房間面積 646~1000 平方呎的空氣清新機，除顆粒物表現非常懸殊。在淨化煙霧、塵埃及花粉的速度方面，最快的樣本比最慢的樣本分別快2.7倍、2.1倍及1.6倍，當中 LG 和 小米的機款空氣潔淨速度最快。

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當家居剛完成裝修或添置新家具，室內的甲醛濃度或會較高，有機會引起過敏。消委會的測試發現，各款機在清除甲醛的速度非常懸殊，由11.7立方米/小時至236.5立方米/小時，最快和最慢差約 20 倍。其中小米除甲醛表現較突出。

每年耗電量估計算

在耗電量測試方面，量度了在使用、備用及關機三種狀態下的耗電量，並估算了每年耗電量。根據美國國家標準，假設每天使用16小時，其餘8小時處於關機或備用狀態，並以每度電 $1.6 計算年電費，每年估算所需的電費由$176～$467 不等。結果顯示，不同型號的年電費差異較大，適用面積較小的樣本每年耗電量較低，而適用面積較大的樣本耗電量則較高。

除了效能及耗電量外，過濾器的更換成本也是消費者選購空氣清新機時需要考慮的因素之一。不同樣本所需更換的過濾器數量及建議更換時間差異頗大。建議的使用時間最短只有6至12個月，最長則為10年。

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用得唔好空氣更差？

香港醫學會表示，空氣清新機在特定的房間大小和密閉空間下，確實能有效去除空氣中的病毒顆粒，但無法阻止病毒通過其他途徑傳播，例如衣服或飛沫。因此，用戶不應完全依賴空氣清新機來預防疾病，仍需注重其他防護措施，如保持良好的個人衛生習慣。

更重要的是，如使用設計不佳或未經良好保養的空氣清新機反而可能帶來健康風險。設計欠佳的設備不但不能有效過濾致敏原，還可能在室內釋放污染物。如果不定期清洗或更換過濾器，容易滋生細菌和霉菌，進一步污染室內空氣，甚至加劇呼吸道問題。

Dyson 回應

Dyson 強調從能有效感應和捕捉污染物，並將潔淨的空氣傳送到房間的每個角落，這三大方向評估淨化性能，而非像 CADR 測試僅針對過濾速度或氣流量。 Dyson 研發出的 POLAR 測試，被中國家用電器研究院採納為協會標準，全面評估 Dyson 空氣清新機的全部性能。Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde 甲醛空氣清新機 BP03 的設計旨於在寬敞空間內持續淨化空氣。其催化濾網（SCO）能把甲醛分子分解成微量的水和二氧化碳，然後利用空氣中的氧氣再生，持續不斷地消滅甲醛，並永遠毋須更換，因此機器的長遠維護費用亦較低。

資料來源：消委會選擇月刊《572期》