iPad充電起火燒熔桌面！即睇常被忽視意外原因+7大充電安全貼士！

iPad充電起火檯都燒熔埋！即睇意外原因+7大充電安全貼士！｜近日有台灣網友在網上分享家中的iPad起火令客廳煙霧彌漫，事件引來多個網友討論，不過卻有網友發現一個常被忽視的意外成因，導致無法獲得賠償！即睇原因+充電安全貼士啦！



iPad起火燒熔桌面

每個早晨，有人為夢想醒來；有人為鬧鐘醒來。但又可曾經想過有天叫醒自己的是濃煙？近日有網民在網上討論區PTT上分享，自己的父親早上到客廳時發現濃煙密布，立即切斷總開關，後來發現火源是iPad，放置iPad的桌面更燒熔了！帖文發布後有網民分析其起火原因，指即使是在充電時起火都無法索償，即睇原因+7大充電安全貼士啦！

iPad起火燒熔桌面 (PTT)

iPad起火燒熔桌面(PTT)

用錯充電線無法索償？

有眼利的網民發現樓主並非使用原廠充電線，故有機會是因充電線問題而起火，推斷無法就此向Apple索償，更表示樓主今次是「捉蟲」：「慘原本至少可以申請賠償，但你把不利的證據都公佈出來了」、「用非原廠連索賠都很麻煩，你要怎麼證明不是線的問題」。

不過亦有網友指出副廠也有MFi認證線，讓樓主自證其充電線是否有MFi。

有眼利的網民發現樓主並非使用原廠充電線。(PTT)

消委會7大電池使用貼士

雖然真正的起火原因倘未得知，不過想保障安全記得要細心選擇及使用電池。消委會曾經測試過當時市面上多達 30 款的流動充電器，當時報告中由專家香港城市大學能源及環境學院助理教授虞博士提供對電池選購及使用的貼士，到今時今日依然適用。故此要留意充電時消委會電池安全 7 大貼士。