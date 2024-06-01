旺角單位拖板起火｜安全使用貼士：插頭過多短路 7類家電使用功率｜日前(31日)旺角區一棟大廈的單位疑因拖板負荷過重而起火。為了避免意外，即了解插頭的負荷上限等安全貼士啦！



拖板插頭上限

拖板一般都可以插3~6個插頭以上，但這並非意味可以全部一起使用。因為拖板只是13A 插頭入牆後的延伸，因此，拖板最大的承受上限也約是 13A，超出上限有機會導致機件負荷過重，發生過熱起火的危險。

日前(31日)旺角區一棟大廈的單位疑因拖板負荷過重而起火。(資料圖片)

即睇拖板使用安全貼士⬇

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最大功率的計算方法

最大功率的計算公式是：13A x 220V＝2,860W，亦即所有插在拖板上的電器，加起來的總功率最多只能是 2,860W，不過想盡大可能避免拖板超出負荷導致短路，就應該使用比 2,860W 更低的總電器功率。

7大高功率電器

除了拖板承受的最大功率後，亦要了解每件電器的使用功率。如電器會即時產生熱能的話，大多是高功率電器，消耗功率也超高 1,000W，因此不建議把高功率電器插在拖板上使用。

高功率電器：



1）冷氣機 900W

2）微波爐 1200W

3）乾衣機 1200W

4）氣炸鍋 1000～1500W

5）電飯煲 800W

6）電磁爐 1200W

7）電暖爐 700W



消委會拖板測試

除了了解拖板的安全使用技巧外，亦要選擇安全的拖板，即睇消委會拖板測試。