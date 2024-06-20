只要成為貓奴，生活就再也離不開主子們，不只對牠們照顧得無微不至，最好能完全了解牠們的狀態如何。近日，日本公司 Carelogy 聯合動物臨床醫學研究﹑日本大學生物科學部獸醫學科，開發了一款名為「CatsMe!」的AI App，能夠通過觀察貓的表情來分析其健康狀況。只要用手機拍攝貓咪的表情，10 秒後就可以知道牠們的健康狀況。



「CatsMe!」的出現，是基於一個簡單的原因，原來貓在感到痛苦時，往往會隱藏自己的不適，這使得貓奴很難及時察覺到牠們的健康問題。「CatsMe!」利用先進的AI技術，通過大量貓咪面部表情數據進行學習，成功將這些微小的變化轉化為可觀測的健康指標。這些數據是由貓咪專家根據疼痛表情的有無來分類，然後通過圖像解析 AI 進行學習和分析。

「CatsMe!」的表情檢測準確度高達 95% 以上，能夠在短短 10 秒內通過上傳的貓咪照片進行 AI 解析，並將結果分為三個等級：無痛、小痛、大痛。這樣的設計讓貓奴能夠迅速瞭解貓咪的健康狀況，並及時採取相應的措施。

此外，「CatsMe!」還具有其他多種功能，方便貓奴對貓咪的健康進行管理。判定結果會被保存至 App 的日曆中，並以圖標（如開心或悲傷的 Emoji）顯示，方便貓奴隨時查看和回顧。這不僅有助於監控貓咪的健康狀況，還能在出現異常情況時提供重要的參考信息。

「CatsMe!」的另一個特點是支持多隻貓咪的註冊和管理，這對於多貓家庭尤其實用。每隻貓咪的健康記錄都可以單獨保存，貓奴可以通過 App 輕鬆管理多隻貓咪的健康數據。「CatsMe!」更支持多張照片同時判定，進一步提升便利性和效率。

「CatsMe!」背後技術基於一個名為「Feline Grimace Scale」的指標，這是一套由加拿大滿地可大學發佈的標準，用於判斷貓咪的痛苦表情。然而，這套標準相當複雜，一般貓奴難以掌握。「CatsMe!」通過 AI 技術，將這些複雜的判斷標準簡化，轉化為易於理解的結果，使得貓奴能夠更加直觀地掌握貓咪的健康狀況。

資料來源：carelogy﹑channelnewsasia