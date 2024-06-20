Apple暫停研發Vision Pro二代　轉攻親民版VR頭顯　預計明年亮相

在高端市場遭遇銷量挑戰後，蘋果正調整其虛擬現實（VR）戰略，計劃於明年推出一款價格更為親民的Vision頭顯。據一家為蘋果頭顯Vision Pro供應關鍵組件的製造商員工周二透露，蘋果已暫時擱置了下一代高端Vision Pro頭顯的研發工作。



Vision Pro將會推出廉價版？（apple）

Apple Vision Pro將推出更平價版本：

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此前，華爾街分析師和蘋果供應鏈夥伴已對售價高達3500美元的Vision Pro市場表現表示擔憂，指出其銷量增長放緩。然而，蘋果並未因此放棄在VR領域的佈局，而是選擇了一條更為大眾化的產品路徑。

廉價版的話，會刪去某些功能嗎？（Apple）

據悉，這款新設計的Vision頭顯將具備相對精簡的功能集，以滿足主流市場的需求。預計其售價將大幅下調至約1600美元（約合港幣12490元），這一價格與蘋果高端iPhone的售價相當，有望吸引更廣泛的消費者群體。

Vision Pro這類頭顯，將會應用到日常生活中？（apple）

這一調整表明，蘋果正試圖通過更加親民的定價策略，來擴大其在虛擬現實市場的份額。儘管高端市場仍是其重要戰場，但蘋果顯然也看到了中低端市場的巨大潛力，並計劃通過這一新策略來進一步鞏固其在全球科技市場的領導地位。

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