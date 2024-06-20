iOS 18大變革 Apple ID改名Apple Account 帳戶體驗全新升級
撰文：T客邦
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目前iOS 18首個開發者預覽版已經推送，很多嘗鮮使用者都已經升級開始體驗。不過，有些人發現在iOS 18中，「Apple ID」徹底消失，被此前傳聞的「Apple Account」取代，中文名稱可能叫「Apple帳戶」。
其實蘋果公司內部一直使用「Apple Account」來稱呼管理Apple ID和線上帳戶的團隊。Apple Account將使用者的個人資訊、購買記錄、裝置資訊等內容整合在一個統一的帳戶下，方便使用者在不同裝置和服務之間無縫切換。
iOS 18的到來，將統一Apple Account
先前有分析稱，因為“Apple Account”在全球範圍內比Apple ID更易被理解，所以蘋果才決定改名。不過，目前國內的蘋果官網仍以 Apple ID來說明，估計要完整轉換還需一點時間。預計會在9月份隨 iPhone 16系列發佈，且推送正式版系統後完成切換。
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