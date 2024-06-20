iOS 18大變革　Apple ID改名Apple Account　帳戶體驗全新升級

撰文：T客邦
出版：更新：

目前iOS 18首個開發者預覽版已經推送，很多嘗鮮使用者都已經升級開始體驗。不過，有些人發現在iOS 18中，「Apple ID」徹底消失，被此前傳聞的「Apple Account」取代，中文名稱可能叫「Apple帳戶」。

蘋果正式告別Apple ID，iOS 18中已改名Apple Account（T客邦提供）

其實蘋果公司內部一直使用「Apple Account」來稱呼管理Apple ID和線上帳戶的團隊。Apple Account將使用者的個人資訊、購買記錄、裝置資訊等內容整合在一個統一的帳戶下，方便使用者在不同裝置和服務之間無縫切換。

iOS 18的到來，將統一Apple Account

先前有分析稱，因為“Apple Account”在全球範圍內比Apple ID更易被理解，所以蘋果才決定改名。不過，目前國內的蘋果官網仍以 Apple ID來說明，估計要完整轉換還需一點時間。預計會在9月份隨 iPhone 16系列發佈，且推送正式版系統後完成切換。

延伸閲讀：傳iPhone SE4售價將提升10%　採用全面屏設計　升級幅度引人注目

+2
iPhone 16發佈日期曝光？沒意外會9月10日亮相　正式開售會在這天傳HUAWEI Mate 70 Pro將延續前屏3開孔設計　但擁有更窄四邊邊框Honor Magic V Flip評測　超大外屏與旗艦性能　可與直板手機並駕網傳Apple正研發超薄手機　A19晶片的iPhone 17 Slim會在明年發布AirPods新功能　一搖一點即時交互　頭部跟蹤帶來更強沉浸式體驗Mini LED電視機有什麼特別？追求高品質觀影體驗　黑暗位更細緻Apple與ChatGPT聯手　馬斯克竟要抵制？Apple Intelligence太厲害

【本文獲「T客邦」授權轉載。】

Apple產品
Apple
T客邦