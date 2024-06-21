iOS 18 AI效能有幾出色？iPhone 15 Pro Max更新後跑分激增XX%

iOS 18 加入大量 AI 功能，不只提升用家的使用體驗，新的機器學習（ML）模型更大幅提升 iPhone 的機器學習能力，顯著改善了 Neural Engine 的效能。最新的跑分中發現，更新了 iOS 18 的 iPhone 15 Pro Max 跑分表現增加了足足 25%。



X@INIYSA 分享，搭載 iOS 17.5.1 的 iPhone 15 Pro Max 在 Geekbench 的 Core ML Neural Engine 測試中，得分一般在 6000 分左右。然而，更新至 iOS 18 後，iPhone 15 Pro Max 在相同測試中的得分達到 7816 分，明顯看到更新後為性能拿來的增幅。

這一提升主要歸功於 iOS 18 對 Apple Silicon 的優化。Apple 在 iOS 18 中引入了新型Core ML類型——MLTensor，這種技術使得多維陣列的計算更為高效，同時使用了熟悉的 API，從而大幅提升了機器學習模型的運行效率。

Apple 預測，iPhone 15 Pro 在特定機器學習模型上的性能會有顯著增長。如對於MobibleNet v3 模型，性能提升約 2%；對於 ALBERT 模型，性能提升高達 66%；而對於 SSD MobileVit v2 模型，性能提升甚至達到了 700%。這些數據展示了 iOS 18 在提升機器學習性能方面的強大能力。

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在實際使用中，更新至 iOS 18 的 iPhone 15 Pro Max 用家也能明顯感受到這一性能提升。用家報告指出，在運行涉及機器學習任務的 App 時，反應速度更快，處理效率更高，整體使用體驗得到了顯著改善。

這次的更新不僅僅是針對機器學習性能的提升，iOS 18 還帶來了多項新功能和改進，包括加入 ChatGPT 的 Siri、改進的 Spotlight 搜索、新增的密碼管理 App 等，這些改進都使得用家在日常使用中能夠享受到更為流暢和高效的體驗。

Apple Intelligence支援機種：

A17 Pro：iPhone 15 Pro Max／iPhone 15 Pro

M1或更新版本：iPad Pro／iPad Air

M1或更新版本：MacBook Air／MacBook Pro／iMac／Mac mini

M1 Max或更新版本：Mac Studio

M2 Ultra：Mac Pro



資料來源：9to5mac