Honor 200 Pro開箱實測｜$4599玩AI 專業Studio人像攝影/大光圈鏡頭/4K拍片｜Honor 200手機系列於今日發佈，今個系列主打攝影功能，包括AI攝影人像功能，大光圈鏡頭及4K拍片等，今次記者率先為大家實試新機功能。



Honor 200手機系列

Honor 200手機系列於今日（21日）發佈，主打攝影功能，包括AI攝影人像功能，大光圈鏡頭及4K拍片等，同時亦支援流暢的遊戲體驗，今次記者為大家實試新機功能，即睇詳情啦！

Honor 200Pro實測（陳安琪 攝）

實測攝影功能

AI攝影＋三個人像模式

Harcourt經典拍攝模式 （林勇 攝）

更多Honor 200Pro拍攝模式實試👇👇👇

在人像攝影方面，Honor 200 Pro利用了AI去輔助捕捉最佳的動態及神情。另外與巴黎Studio Harcourt攝影工作室合作，推出三個人像模式：Harcourt生動、Harcourt質感、Harcourt黑白，讓拍出來的相片更顧藝術感。記者實測認為Honor 200 Pro拍出來的照片十分自然，美顏及美妝效果的顏色及效果都能按照不同的光影及顏色去調整配合，不會變成「假面超人」，配合大光圈鏡頭造出的淺景深效果，讓照片看起十分自然生動。

大光圈鏡頭＋4K拍攝

Honor 200 Pro 可以使用多鏡頭同時拍攝高清影片

今次的Honor 200 Pro配備三個鏡頭，包括：1.5000萬畫素廣角相機(f/1.9光圈，支援OIS光學防手震)、2.5000萬像素長焦相機(f/2.4光圈，支援OIS光學防手震)及3.1200萬畫素超廣角微距相機(f/2.2光圈) ，解像度高達8192×6144像素。另外前置鏡頭為5000萬像素廣角鏡（f/2.1光圈），解像度同樣高達8192×6144像素，前後鏡頭都支援4K錄影，最高支援3840×2160像素的影片。可以使用多鏡頭同時拍攝高清影片。

Honor 200 Pro機身非常輕薄

流暢遊戲體驗

英雄聯盟手機版

Honor 200 Pro聲稱可以帶來0延遲的遊戲體驗，其採用Snapdragon 8s晶片，透過 Geek Bench 6 跑分測試，其Single-Core Score為1780，與Samsung Galaxy Z Flip 5的分數相若；Multi-Core Score為4492，與Vivo X90的分數相若。而其GPU分數亦直逼Samsung Galaxy S23 Plus。記者實試遊玩《英雄聯盟》手機版，畫面的確流暢，操作亦沒有延遲，遊戲體驗的確不錯。

可濕手控制

Honor 200 Pro官方聲稱可以濕手控制。記者實測手機在出廠時已經黏貼好手機保護膜，的確在洗手後滿手是水的情況下都可以精確操作，對比iPhone 11亦會令屏幕誤觸，導致畫面亂劃，如果平時梳洗時會與朋友聊天或選擇音樂的話，此功能會減少水滴誤觸的麻煩。

總結

記者實試對今次Honor 200 Pro手機的拍攝表現十分滿意，十分適合喜歡攝影的用家，另外Honor 200系列手機都支援100W HONOR Super Charge，35分鐘即可充滿電。200 Pro更支援無線66W Wireless HONOR Super Charge，不用攜帶單反相機都可以一整天拍攝出精彩的人像照片。

HONOR 200系列規格一覽

機身長度：163.3 mm

寛度：75.2 mm

厚度：8.2 mm

重量（連電池）：約199克

屏幕解像度：FHD+ 2700*1224 像素

電池容量：5200mAh

充電插口：USB-Type C/無線充電

售價

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HONOR 200 12 GB+512GB 版本：$3,699

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Honor 200 Lite

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