樂悠咭乘車優惠最遲7.28申請 即睇臨時申請中心地址+網上申請教學｜8月25日起要享用長者乘車優惠就必須申請樂悠咭，而近日八達通公司就增設了8個臨時申請中心協助申請，如果不想到場申請的話，亦可於網上申請，即睇臨時申請中心地址+網上申請教學啦！



8月25日起$2乘車優惠新規定！樂悠咭申請倒數，立即跟著步驟申請

8月25日起$2乘車優惠計劃改變

政府宣布於8月25日起所有不記名的長者八達通都不能再享有＄2乘車優惠。要留意的是因為樂悠咭申請需要約4星期時間，故此政府建議於7月28日前申請樂悠咭。為了協助有需要人士申請，八達通公司近日增設了8個臨時申請中心地址。不過如果不想到場申請的話，亦可透過網上申請。即睇臨時申請中心地址+網上申請教學啦！

8個臨時申請中心地址

八達通公司近日增設了8個臨時申請中心地址以協助有需要人士申請，即睇臨時申請中心地址。

1.堅尼地城社區綜合大樓2樓會議室（香港堅尼地城石山街12號）

2.禮頓山社區會堂地下會議室（香港灣仔黃泥涌道133號）

3.黃大仙社區中心2樓210室（九龍黃大仙正德街104號）

4.旺角綜合大樓2樓旺角社區會堂會議室（九龍旺角上海街557號）

5.大元社區會堂地下會議室（新界大埔大元邨）

6.北區社區中心4樓會議室（新界上水龍運街2號）

7.葵芳社區會堂地下活動室（新界葵涌禮芳街2號）

8.朗屏社區會堂地下會議室（新界元朗朗屏邨）

樂悠咭網上申請教學

如果不想到現場申請，亦可安在家中透過網上申請，即睇樂悠咭網上申請教學。

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