雨季正確使用洗衣機方法｜梅雨季節來臨，潮濕的環境下，霉菌會在洗衣機內迅速繁殖，不僅影響衣物的清潔，也對健康有害。如果在梅雨季仍如以前一樣使用使用洗衣機的話，就難以，以防止霉菌滋生。日媒的家電專家，分享保持洗衣機和衣物的乾淨衛生的使用方法。



霉菌容易繁殖原因

洗衣機內部潮濕，加上洗衣粉和柔順劑的殘留，提供了霉菌滋生的理想條件。霉菌的繁殖需要兩個關鍵因素：高濕度和充足的營養源（污垢和洗衣粉殘留）。此外，由於洗衣機內部難以清潔，這些因素更容易導致霉菌滋生。

防止霉菌滋生的三大使用貼士

「saita」的專家分享，在洗衣前後，切勿將衣物長時間留在洗衣機內。潮濕的衣物在機內環境容易滋生霉菌。建議將待洗的衣物存放在通風良好的洗衣籃中，並在準備洗衣時才放入洗衣機內。洗衣結束後，應立即取出濕的衣物，防止霉菌和細菌在潮濕的環境中繁殖，避免產生異味。

+ 13

另外，很多人都會忽略定期清理洗衣機棉絮過濾網。過濾網上的濕棉絮如果不及時清理，會導致洗衣槽內長期保持潮濕，為霉菌提供良好的生長環境。因此，每次使用後，應清理棉絮過濾網，並確保其完全乾燥後再放回。如果有使用洗衣劑盒習慣的話，也要定期幫洗衣劑盒清潔，不應讓洗衣劑殘留。

此外，洗衣程序完成後，應保持洗衣機蓋打開，讓內部充分通風乾燥。這樣可以有效降低濕度，防止霉菌滋生。若家中有小孩或寵物，需注意安全，確保他們不會意外進入洗衣機內。

+ 6

善用洗衣機的自動洗淨功能

許多新式洗衣機都配有自動洗淨功能，這些功能可以在洗衣結束後自動進行強水流清洗，有效清除洗衣粉、柔順劑和皮屑殘留，減少霉菌滋生。部分洗衣機還具有風乾功能，每週使用一次，可以進一步降低洗衣槽內的濕氣。

資料來源：saita