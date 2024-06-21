Ado握手會｜出道即巔峰的Ado「アド」，憑一首〈うっせぇわ〉（煩死了）橫空出世，不只具有極強穿透力的嗓音，以及直擊人心的歌詞，從未露面的神秘感也增加粉絲對 Ado 的好奇心。隨第二張專輯「殘夢」的發行，Ado 竟然舉行握手會，而為了不讓真面目公開，握手過程居然會在一個箱內進行，粉絲只能看到 Ado 的一隻手......



環球音樂的官網消息，為紀念 Ado 第2張原創專輯「殘夢」發行，決定將在 10 月舉行握手活動，透過購買「殘夢」專輯將附有的序號登記申請抽籤，共 1000 名粉絲可以參加。握手會的消息一出，即令一眾 Ado 粉絲非常興奮，以為可以比演員會更近距離一睹 Ado 的「真面目」。

Ado 演唱會也是不打燈在本人上，以黑影的方式在舞台上演唱

與初音合唱，面容也不會被粉絲看清

官方同步公開握手會的方式，Ado 居然會進入一個箱內，當中只有一個讓粉絲伸手進去的洞口，在完全看不到本人的情況下，與 Ado 進行握手。 Ado 更表示終於實現「真理之口」式握手會的願望，並向粉絲大派定心丸，指她本人真的會進入箱內，與粉絲握手，而不是找其他人頂包出席活動。

這一個做法隨即成為網民討論的焦點，開玩笑指這就像動物園與水獺互動一樣，可是水獺也是使用透明的膠箱，Ado 握手會是完全看不到她，連戴住面具的 Ado 也沒法看見。同時，日本舉行的握手會活動，大多時候會根據握手券的數目，分配到一定的互動﹑聊天時間，可是今次粉絲想和 Ado 聊天的機會應該相當渺茫。