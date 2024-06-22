咒術迴戰CASETiFY第2彈｜11款新機殼/伏黑甚爾天逆鉾別注版$549起

撰文：鍾世傑
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咒術迴戰 CASETiFY 第2彈開售｜11款新機殼、七海建人有專屬設計｜《咒術迴戰》靠2.5條悟、乙骨合成人等話題不斷，聯乘方面都一樣有noise，與手機配件潮牌CASETiFY二度合作，推出了總11款新手機保護殼圖案，其中更有高人氣角色伏黑甚爾專屬特級咒具「天逆鉾」+「萬里鎖」的特別設計，fans一定要擁有。

咒術迴戰 CASETiFY 第2彈 各款售價HKD$549起

《咒術迴戰》天逆鉾特別design機殼

CASETiFY應該有designer很喜歡《咒術迴戰》，這個系列總有些設計特別用心的單品，比如第1輯中的「獄門疆」AirPods Pro機盒；今輯第2彈除了7個基本角色圖案機殼，竟然以人氣敵角伏黑甚爾的特級咒具「天逆鉾」設計了一款case，加上同系列的Magsafe電池及「萬里鎖」鎖鏈手機繩、勁有型。

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伏黑甚爾天逆鉾別注版CASETiFY 機殼，按用料及手機機款，售價由HKD$549起

另外還有4款設計感重的機殼，包括兩組貼紙拼圖風格的case，還有「咒術結印」手型及「呪符」主題機殼。而基本角色款手機殼的圖案也比上一輯搶眼很多，背面的地圖是代表「澀谷事變」，design處處見心思。

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「咒術結印」主題CASETiFY 機殼，按用料及手機機款，售價由HKD$549起
「呪符」主題CASETiFY 機殼，按用料及手機機款，售價由HKD$549起
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同系列還有其他小配件，詳情請自行到CASETiFY 網頁查看。另外，現於CASETiFY網上或門市購買任何《咒術迴戰》聯乘系列，即可獲得隨機收藏卡一張。

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現於CASETiFY網上或門市購買任何《咒術迴戰》聯乘系列，即可獲得隨機收藏卡一張。
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CASETiFY 真係好鍾意咒術

上次第一彈上事，CASETiFY更特別在1月尾至2月初於香港K11 Musea搞Pop Up Store，最觸目的打卡位就是4米高的巨型「獄門疆」，發布會當日更請來全球網絡紅人及明星參加，一齊回帶睇睇。

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Jeffrey 魏浚笙選擇了咒術迴戰 CASETiFY Samsung Galaxy系列手機保護殼。（鍾世傑 攝）
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CASETiFY（手機套、保護套）
Jeffrey 魏浚笙
吳家忻