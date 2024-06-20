藝人歐錦棠fb分享買模型受氣經驗｜網民：X出晒名係西店｜網上各大玩具模型討論區，不時都會有網民出po表示買玩具時受到不禮貌對待。歐錦棠是出名的李小龍fans，亦相當喜歡買模型玩具，想不到作為藝人，「阿棠」買模型玩具都一樣受過氣！早前（6月19日）他在fb粉專開po「90年代模型鋪受氣揮手區」，點出兩間他認為態度最衰的香港模型玩具店，此帖一呼百應，超過200個回覆齊數「香港模型界西店」。



【香港模型店風雲】從！

各位模型友，有冇試過明明自己係客人，但係去玩具舖或者模型舖買嘢，問多少少，嗰啲店員唔單止黑口黑面，仲好似要發你老脾，當你臭四咁，嗰陣諗：做模型舖權威啲的嗎？列舉你心目中態度最衰的模型舖，我先：1:興記（沒有之一）／2:宇宙船 歐錦棠 Stephen Au facebook

（設計圖片／歐錦棠原圖為《打天下》宣傳透訪問照／陳順禎攝）

網民：90年代香港生意唔憂做、特別多西店

香港80年代初曾是玩具生產地、聞名於世，後來產地北移至中國，仍有不少歐美、日本玩具商在香港開設辦公室，方便中港兩邊走管理生產。正因如此，香港的玩具／模型鋪數量非常之多，密集度可能比東京更甚。但不少人都認為90年代因為生意好，唔憂做，所以香港玩具模型界有很多「西店」、與客為敵，地方細招呼差，問多兩句就黑口黑面：「有就有、冇就冇」入鋪開始就如做賊一樣被監視等等。

以下為歐錦棠fb回覆截圖、不代表01HashTECH立場

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不是一面倒罵、沒有絕對「西店」

不過也不是一面倒罵，有人認為買模型其實早已有目標，入鋪／付款／離開，根本就沒打算有任何交流，所以根本不介意鋪頭是否「西面」。另外，不少人指深水埗區名店福利模型「規矩多多、神經質催客」，但亦有人回應去了相同鋪頭多年都相安無事，歐錦棠自己亦為福利說好話，認為：「呢間都算係咁」換句話說，人與人之間相處總會有些微差異，各自對「不禮貌」的標準人人不同。

記者個人心聲：如今的模型鋪態度改善不少

有網民認為，90年代的模型店格局是比較嚴肅，普遍都會怕細路仔入去「搞搞陣」，說實話的確是不太客氣。而且香港的玩具店多數都是家族經營，整間店都是老闆娘、舅仔，沒有正式的員工訓練，對待客人自然是「睇心情、睇人」；記者自己小時候入模型鋪，心情總是會戰戰兢兢，如受到一、兩次不親切的對待，也對香港玩具店留下壞印像。不過近年發現香港的玩具模型店，店員已經禮貌得多，一來難聽講可能生意難做了，二來市面一兩家連鎖店的店員都是動漫同好，有專業知識，不會答非所問，買得順利自然會少爭執：以下就提供一些香港玩具模型店推薦：

01 旺角｜模型先生 Mr.MODELER

在汽槍、遙控模型車店林立的「槍鋪街」旺角廣華街、好景商場後面的仁安大廈，返貨速度都相當快，而且在同區內算便宜。老闆本來做銀行，因多次在模型比賽中得獎，加上太太和兒子都支持且幫手看鋪，於是就轉行開模型鋪。如果看到老闆在店內，都可以向他請教製作心得。(旺角廣華街一號仁安大廈8B鋪／6977 7450)

旺角廣華街一號仁安大廈8B鋪／6977 7450

香港模型店推薦｜三和模型44年名店結業、這11間模型鋪來港必去！

02 旺角｜YM Studio

位於旺角星際城市商場旁的9/F樓上鋪，由阿星及幾位熱愛模型的後生仔經營，除了科幻模型，又有戰棋兵仔賣，近年甚至開發自己的模型工具，家中沒地方砌模型，還可在此租locker、租位慢慢砌，另一特色是有美少女及貓貓鎮店，宅宅必去。（YM Studio｜旺角山東街47-51號中僑商業大廈9樓905室）

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總結：買玩具抱持開心心情

記者當然不像某些的士司機般，認為司機不禮貌的原因是乘客不禮貌，但事實上香港的「奧客」「西客」也是不少的。套用歐錦棠一句回覆：「買模型玩具梗係開開心心㗎啦」如果客／店雙方都放開一點，讓買玩具這事情回歸初心，購物過程自然會更愉快。

