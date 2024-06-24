亂郁電器致漏電？1個動作增加火災危機！風扇/抽濕機最易出事！

風扇/抽濕機等電器亂郁致漏電？1個動作增加火災危機！｜不少人在打掃家居時都會移動家中的電器，不過在移動電器時如果一不留神有機會導致漏電甚至釀成火災，即睇原因＋安全貼士啦！



夏天有不少人都會使用風扇或抽濕機，更不電力時會移動它們到不同的角落運作。不過台灣電力粉絲團指，在移動電風扇或抽濕機期間，如果一不小心隨時釀成火災，即睇原因！

電器電線長 隨時是不祥？

有不少電器的電線都比較長，例如風扇及抽濕機等，方便用戶移動到家中的不同的角落。不過電線長也未必全是好處，更隨時會漏電釀火災！原因是在移動電器時，電線有機會被底座或桌椅壓著，久而久之造成電線損傷，增加漏電或起火風險。台電強調，電線的外部會因絕緣層破損，令裸露銅線接觸而引致漏電或短路起火；而電線內部則是因重壓令裏面的銅線斷裂受損，電阻上升，電流通過時過熱，形成半斷線的短路現象。

移動電器時，電線有機會被底座或桌椅壓著，久而久之造成電線損傷，增加漏電或起火風險（台灣電力粉絲團）

台電安全貼士

為此台電亦呼籲民眾，在移動電器時要加緊留意電線是否被壓住，如果電器有水箱，例如抽濕機等，要先把水倒掉再收納電源線後，方可移動機身，以免電線被壓釀成火災。抽濕機和風扇都是香港夏天常用之物，大家緊記要用得留神方可用得安心！