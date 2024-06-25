Elon Musk成為Deepfake受害者！被用作Youtube宣傳加密貨幣騙局｜有誰想過X、Tesla科技鉅子 Elon Musk 伊隆·馬斯克 也會成為Deepfake 人臉圖像合成技術的受害者，利用他的樣子宣傳加密貨幣騙局，而見證事件的觀眾更超過30000人！究竟發生甚麼事？



Elon Musk推加密貨幣？

近日YouTube上有一個長達5小時的直播，內容是Elon Musk在推動加密貨幣。影片中看起來是Tesla 的活動現場直播，而Elon Musk則在呼籲觀眾到指定網站，存入比特幣、以太坊及Dogecoin 以參加贈品活動。更承諾將自動退還兩倍存入了加密貨幣的金額。不過這其實是利用Deepfake 技術生成的Elon Musk影像，包括其面容及聲音。

假Tesla AC有官方驗證徽章？

這場直播有超過30,000名觀眾收看，並成為 YouTube Live Now 推薦的榜首。同時以偽裝成 Tesla 的帳戶 @elon.teslastream 以得到YouTube官方認證的頻道驗證徽章。看來今次真的是Deep Deep地Fake了官方YouTube。

Elon Musk似乎是近期的Deep fake「紅人」，於過去幾個月都出現了不少Elon Musk Deep Fake的詐騙影片，而幾乎每次都會冒充Elon Musk旗下公司的帳號。大家在觀看Elon Musk的影片時記得加緊留意，不要輕易相信並掏出錢包！