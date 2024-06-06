騙徒誘iPhone機主幫手截屏3百蚊包月｜衰貪心墮鎖機陷阱迫交贖金｜近日有大陸網民在小紅書上分享新型騙局招式，有騙徒以招iPhone 14 Pro用家代自己截圖為名，引賣家墮入鎖機勒索的陷阱，衰貪心最終要交贖金才能解鎖手機。



「我想扮iPhone 14 Pro Max機主、畀錢你幫我cap張圖好嗎？」

科技使快樂，亦使人墮落。在中國大陸，使用Apple iPhone被視為是一種身份及地位的象徵。早前有網民表示，於討論區看到有人出po，以「想充大頭鬼扮新iPhone用家」為由，開價人民幣5-10元1張、300元包月，請iPhone 14 Pro Max/ 15 Pro Max 用家代為cap相截取包括「動態島」的截圖，以此佯裝是自己的手機，轉發到朋友圈上，展示自己的財力。

有人在網上收購iPhone的動態島截圖。(Apple)

你笑我貪慕虛榮？其實係你貪小便宜

Cap張圖有10蚊，何樂而不為，有人跟樓主聯絡後，最初當然成功收錢，之後騙徒就會進一步要求對方「做戲做全套」，要求賣家登入騙徒的Apple ID再截圖，突顯自己是真正機主。正當大家都以為這只是一個貪慕虛榮的故事時，卻迎來了反轉。

原來所謂的買家不是真的，收購動態島截圖也不是真的，當賣家登入騙徒的Apple ID後，騙徒就會遠端將賣家手機上鎖，並要脅賣家付款500元人民幣解鎖，由賺錢變蝕錢。

有人分享整個行騙過程讓人注意。

此事件引起大量網友關注

向官方求救可代為解鎖

有人在小紅書上更新後續，指只要持有足夠的購買證明，可以讓官方為自己解鎖，不過都要花費不少時間。亦有網民警告，受害人在登入不明來歷的Apple ID，對方有可能繼續偷取手機內的私隱及重要情報，在此小編提醒大家網上交易要小心，世事難料，好多事都估唔「島」。