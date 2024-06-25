傳Apple將推平價版 Vision Pro 須連Mac/iPhone使用 最快於OO年出｜有外媒稱Apple正在開發更低成本的Vision Pro。近日亦有一份新的報告去闡述Apple Vision的產品路線圖，並講述蘋果如何減低成本。



平價版Vision Pro

港版Vision Pro將在今個星期上架，讓不少人都十分期待。雖然Vision Pro的功能相當吸引，不過相信很多人都因為其價錢而卻步。不過近日有外媒稱Apple已開始開發下一代平價版的Vision Pro，也許會讓更多人能擁有了。

早前HashTECH記者亦為大家開箱實測過Vision Pro⬇

與Vision Pro最大的分別

根據外媒彭博社的作者Mark Gurman稱，低成本的原機代號為 N107 ，視野會比Vision Pro更窄。也可能要連接的 iPhone 或 Mac。與 Vision Pro 相比最大的分別在於Vision Pro 可以單獨使用，無需連接iPhone 或 Mac。因為 Vision Pro 的所有處理能力和組件都在機身內部。

發佈時間推測

Gurman指Apple希望最早在2025年年底推出平價版的Vision 耳機，自Vision Pro首次登場後Apple就開始計劃推出平價版的Vision裝置，著手降低成本，同時保留關鍵功能。文中亦指Apple無意放棄高階的頭戴裝置，Apple仍在開發 Vision Pro 的第二代版本。內部將稱為 N109。外貌與目前的型號相若，但會改進處理器及外部相機，更會嘗試減輕第二個版本的重量及令人配戴得更舒適，不過第二代 Vision Pro 需要更長的時間大概到2026年才能上市。