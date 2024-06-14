Vision Pro 香港開賣發售前準備，如何配鏡片？售價+收貨時間+連結一覽｜Apple Vision Pro 終於正式在香港推出，雖然售價不菲，但相信仍有不少果迷希望第一時間訂購。而港版正式開訂時間為6月14日早上9時開始，今次先為大家講解購買前應做什麼準備，才可以加快購買程序，以及戴眼鏡的用家如何配鏡片使用。



年初時記者就在美國直接訂購一台 Vision Pro 作實測及開箱，而香港本週（6月14日）正式開訂，當然第一時間為大家分析及解說如何提早準備資料，可以令購買時的程序更快，更早入手！最快可以6月28日早上收貨，而且亦可以選擇在Apple Store實體店取貨。

Apple Vision Pro 終於正式在香港發售

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預先設定好自己專用的尺寸

在官網或Apple Store app內預購Vision Pro，因為Vision Pro是一個比較「個人」的產品，因此可以預先設定好適合自己的面罩／遮光罩，方便在訂購時的流程加快。（設定面罩流程如下）

Apple Vision Pro 官網：https://www.apple.com/hk-zh/shop/buy-vision/apple-vision-pro

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Vision Pro 如何配鏡片？

如上文在網上預購的同時，系統會問買家幾條問題，如是否需要戴眼鏡使用、近視或遠視等。另外，亦可以直接落Apple Store實體店訂購。不過老花或散光的鏡片，似乎未能夠在這裡直接訂購。（Zeiss一般鏡片$749、有度數鏡片$1149）

可在網上或實體店訂購Vision Pro專用鏡片

選購買什麼容量好？買不買Apple Care+？

Apple Vision Pro提供256GB、512GB及1TB容量選擇，售價分別為$27999、$29499、$30999。究竟應該如何選擇呢？首先用家要考慮Vision Pro主要用來做什麼，如果單單只是用作「顯示器」使用，那256GB應該都夠用，不過如果要用作「電腦」般使用，儲存影片、相片等資料，那樣512GB或以上才可能夠用，而且因為Vision Pro沒有任何USB插口，不能隨時將資料儲存在外置硬碟之中，因此較大容量的Vision Pro才是合適的選擇。

256GB、512GB或1TB容量如何選擇好？

而AppleCare+方面，接近4000元感覺有點貴，但如果大家會有機會戴著拎出街使用，這少少錢就一定不能節省，因為根據外媒指機面的玻璃面比較易爆，不小心掉落地就隨時外殼報銷，維修費用隨時比AppleCare+更昂貴，買個保險加多一年保用更安全。