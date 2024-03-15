Vision Pro有助醫護人員工作？英國醫院試驗穿戴AR眼罩做手術｜英國醫院Cromwell 醫院的一個醫療團隊於兩次脊椎手術中佩戴Apple Vision Pro，監控手術進度。



大家小時候有玩過超執刀嗎？只要跟住畫面旁邊的提示，就可以幫病人開刀做手術，即可一嘗做再世華陀的滋味。

《超執刀 神使之杖》

近日英國醫院Cromwell 醫院的一個醫療團隊於兩次脊椎手術中使用Apple Vision Pro協助做手術。團隊中一名護士在手術準備和手術過程中佩戴了 VR 眼鏡Vision Pro，用來檢視手術室中的虛擬螢幕，以選擇工具並監控手術進度。其使用的軟件由eXeX 開發，是專為外科醫生開發的AI應用程式。

使用Apple Vision Pro協助做手術 (圖片來源:eXeX)

Cromwell 醫院其中一位外科醫生Syed Aftab表示使用 Apple Vision Pro 改變了他們為患者提供護理的方式，並期待看到這項技術如何進步以及它對醫院的影響。

根據Apple近日發布的一份新聞稿，一家名為 Stryker 的公司正宣傳 Vision Pro 的「myMako」應用程序，該應用程式可以幫助醫生使用 3D 模型和其他工具製定髖關節和膝關節置換手術計劃。許多公司和開發人員亦正在利用 Vision Pro 進行醫療培訓和教育，其應用程式包括 Fundamental Survival、CollaboratOR 3D 和 Complete HeartX。並稱憑藉 VisionOS 的獨特功能，醫療開發者正創建前所未有的應用方式，改變臨床教育、手術計劃、培訓、醫學成像及行為健康等領域。

Apple Vision Pro在醫療方面的劃時代發展，實在讓人驚嘆。未知未來做手術會否像超執刀遊戲一樣，有提示於畫面兩則，協助醫生做手術呢？

消息來源：GIZMODO