Vision Pro有助醫護人員工作？英國醫院試驗穿戴蘋果AR眼罩做手術
撰文：友條新菜
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Vision Pro有助醫護人員工作？英國醫院試驗穿戴AR眼罩做手術｜英國醫院Cromwell 醫院的一個醫療團隊於兩次脊椎手術中佩戴Apple Vision Pro，監控手術進度。
大家小時候有玩過超執刀嗎？只要跟住畫面旁邊的提示，就可以幫病人開刀做手術，即可一嘗做再世華陀的滋味。
近日英國醫院Cromwell 醫院的一個醫療團隊於兩次脊椎手術中使用Apple Vision Pro協助做手術。團隊中一名護士在手術準備和手術過程中佩戴了 VR 眼鏡Vision Pro，用來檢視手術室中的虛擬螢幕，以選擇工具並監控手術進度。其使用的軟件由eXeX 開發，是專為外科醫生開發的AI應用程式。
Cromwell 醫院其中一位外科醫生Syed Aftab表示使用 Apple Vision Pro 改變了他們為患者提供護理的方式，並期待看到這項技術如何進步以及它對醫院的影響。
根據Apple近日發布的一份新聞稿，一家名為 Stryker 的公司正宣傳 Vision Pro 的「myMako」應用程序，該應用程式可以幫助醫生使用 3D 模型和其他工具製定髖關節和膝關節置換手術計劃。許多公司和開發人員亦正在利用 Vision Pro 進行醫療培訓和教育，其應用程式包括 Fundamental Survival、CollaboratOR 3D 和 Complete HeartX。並稱憑藉 VisionOS 的獨特功能，醫療開發者正創建前所未有的應用方式，改變臨床教育、手術計劃、培訓、醫學成像及行為健康等領域。
Apple Vision Pro在醫療方面的劃時代發展，實在讓人驚嘆。未知未來做手術會否像超執刀遊戲一樣，有提示於畫面兩則，協助醫生做手術呢？
消息來源：GIZMODO