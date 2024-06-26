iPhone成日無位？iOS系統資料Bug佔用大量空間　附4招解決方法

iPhone成日無位點算｜iPhone 有 Lag 機問題的其中一個原因，與可用儲存空間不足有很大關係，因此很多用家買新 iPhone 都會傾向入手大容量的款式。即便是擁有大容量的 iPhone，有用家依然發現儲存空間被佔滿，當中更發現 iOS系統資料（System Data）Bug，導致佔用大量儲存空間。從 iOS 13 開始一直困擾著用家，甚至在最新的 iOS 17.5.1 以及 iOS 18 測試版中仍未得到解決。



iOS 系統資料包括緩存、日誌以及系統當前使用的其他資源，這些資料會根據系統需求波動，但一般來說並不會使用太多空間。可是有很多用家在 Apple 社區論壇、Reddit 等平台上反映這個，系統資料竟佔用高達驚人的 140 GB。這不僅僅是報告錯誤，實際上這些被系統資料佔用的空間確實無法使用。而且，與 App 的緩存不同，系統資料沒有快速清空緩存的按鈕，一般用家難以清理。

Apple 現時仍未有解決方案，外媒 9To5Mac 提供一個方法減少系統資料的佔用，並且不需要重置 iPhone。第一個方法是對付所有電子產品都有奇效的方法-重新開機，可以清理部分臨時文件和緩存，從而減少系統資料的佔用。許多用家反映，通過多次重開機，系統資料佔用量顯著下降。

其次，調整 iMessage 的歷史記錄保留時間也是一個有效的方法。將訊息保留時間從「永遠」改為「1年」或「30天」，可以減少系統資料的佔用。這是因為訊息記錄會在系統資料中佔用大量空間，特別是對於那些經常發送和接收大量訊息的用家來說，這個方法尤為有效。

「設定」＞「訊息」＞「保留訊息」＞1 年或 30 天



另外，重新安裝某些 App 也可以幫助清理系統資料。比如 Apple TV、Instagram、TikTok、Discord、Slack 等，這些 App 的緩存可能會隱藏在系統資料中，重新安裝可以清除緩存，從而釋放空間。這個過程可能會有點繁瑣，但對於釋放大量儲存空間來說，是值得的。

系統資料由 60GB 一下清到只有 8GB（圖片來源：9To5Mac）

還有一個常見的方法是清理 Safari 的緩存。雖然 Safari 的緩存並不直接屬於系統資料，但清理歷史記錄和網站資料可以減少儲存空間的佔用。需要注意的是，清理 Safari 緩存會影響到所有已登入的網站，因此在清理之前要做好相應的準備。

資料來源：9To5Mac