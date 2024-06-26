Yahoo激送1000GB免費儲存空間｜即睇震撼福利輕鬆領取方法｜現今有不少人都喜歡用雲端服務去儲存相片及資料，Yahoo近日推出免費服務，只要做一個簡單步驟即可$0獲1000GB存儲空間，即睇領取方法！



註冊Yahoo郵箱獲取1000GB儲存空間

不少人都會去旅行拍下一大堆照片，不過想把照片都儲存在雲端上，也許都要花費不少金錢。近日Yahoo推出了免費的服務，只要在@myyahoo.com註冊郵箱，即可獲1000GB儲存空間 ，即睇領取方法！

註冊Yahoo郵箱獲取1000GB儲存空間

Yahoo Mail功能

1.免費1000GB儲存空間

登記了Yahool Mail後可以 享有1000GB的免費儲存空間，可以用來儲存郵件、附件和相片。

2.一鍵取消訂閱

在Yahoo Mail中，可以一鍵取消訂閱不想再收到的電郵或廣告。

3.管理郵件

與其他平台的電郵功能一樣，Yahoo Mail都可以為郵件分類及過濾垃圾郵件。

@myyahoo.com Mail 登記步驟

1.在Yahoo Mail選擇Sign Up

2.填寫基本個人資料，例如姓名及出生日期等。

3.輸入手機號碼

4.透過短信或Whatsapp接收驗證碼驗證身份後完成注冊。