Yahoo送1000GB免費儲存空間｜教你領取震撼福利 up相釋出手機內置
撰文：友條新菜
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Yahoo激送1000GB免費儲存空間｜即睇震撼福利輕鬆領取方法｜現今有不少人都喜歡用雲端服務去儲存相片及資料，Yahoo近日推出免費服務，只要做一個簡單步驟即可$0獲1000GB存儲空間，即睇領取方法！
註冊Yahoo郵箱獲取1000GB儲存空間
不少人都會去旅行拍下一大堆照片，不過想把照片都儲存在雲端上，也許都要花費不少金錢。近日Yahoo推出了免費的服務，只要在@myyahoo.com註冊郵箱，即可獲1000GB儲存空間 ，即睇領取方法！
Yahoo Mail功能
1.免費1000GB儲存空間
登記了Yahool Mail後可以 享有1000GB的免費儲存空間，可以用來儲存郵件、附件和相片。
2.一鍵取消訂閱
在Yahoo Mail中，可以一鍵取消訂閱不想再收到的電郵或廣告。
3.管理郵件
與其他平台的電郵功能一樣，Yahoo Mail都可以為郵件分類及過濾垃圾郵件。
@myyahoo.com Mail 登記步驟
1.在Yahoo Mail選擇Sign Up
2.填寫基本個人資料，例如姓名及出生日期等。
3.輸入手機號碼
4.透過短信或Whatsapp接收驗證碼驗證身份後完成注冊。