顯卡盲盒2千內地網民中伏｜網購已成為許多人的主要購物方式，基本上你能想像的，都能在網上找到。近期，顯示卡市場出現了一種新興的促銷方式—顯示卡盲盒。看似具有吸引力的銷售模式，以低價、高性能的顯示卡吸引買家。然而，實際情況卻往往令人失望，有網民親身試伏，沒想到收到比自己年齡還要大的「卡皇」。



顯示卡盲盒的誘惑

一張 RTX 4090 叫價過萬，顯示卡盲盒的出現，讓許多追求性價比的玩家眼前一亮。淘寶上僅需99人民幣，就有機會獲得一張 RTX 4090顯示卡，對玩家來說極具吸引力，淘寶上痛有一家店鋪的購買人數就超過了2000人。這些盲盒聲稱隨機發貨、不退不換，顯示卡型號從高端的RTX 4090到老舊的GTX 970不等，價格範圍從99.8人民幣～2999.8人民幣。

現實的殘酷

就算用 2999.8人民幣抽到 RTX 4090 也算賺，許多買家用這個心態去抽盲盒，結果收到的顯示卡並不是期待中的RTX 4090，而是一些上古時期的顯示卡，例如2008年上市的GeForce 9300GE，甚至還有僅四位數跑分表現的的「古董卡皇」HD 7470等。一些買家在評論區直言，收到的顯示卡感覺比自己的年齡還要大，問 ChatGPT 也認不到型號。這些情況表明，盲盒中的顯示卡質量參差不齊，多數買家都是中伏。

一抽即蝕，得買家賺

盲盒實際上是商家的一種營銷手段，利用買家的賭博心理來獲取利潤。這些顯示卡很可能是商家從不明渠道回收的N手產品，甚至沒有經過測試。消費者想要從中獲得超值產品的概率極低，購買盲盒的錢足以在正規渠道購買一張全新顯示卡。

此外，盲盒的隨機發貨、不退不換政策也讓買家處於劣勢。一旦收到不滿意或有問題的產品，亦只能自認倒霉。這種情況下，商家通過低成本回收舊顯示卡，再以「盲盒」形式高價賣出，獲得巨大利潤，而買家一抽就成為最大的受害者。

資料來源：快科技